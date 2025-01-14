紡織股廣越、光隆與振大環球接單暢旺 訂單能見度半年以上

紡織股廣越（4438）、光隆（8916）、振大環球（4441）訂單能見度高，對2025年展望樂觀。受惠於客戶訂單需求旺盛，三家業者的訂單能見度已延伸至上半年甚至第3季，加上多元化的市場布局與新產能投建，為全年業績提供成長動能。

光隆去年受羽絨原料事業影響，營收雖未創下新高，但成衣事業創下史上次高，是業績主要動能。展望今年第1季，光隆表示，羽絨原料事業將擺脫去年陰霾，出貨動能轉強，加上建案預期開始貢獻，估將延續去年第4季的成長力道。

光隆資產活化案中，中和建案已預售完銷，即將進入交屋潮，且該案為光隆100%轉投資子公司所有，該案銷售預計最快在今年第1季起即可開始挹注集團合併營收。

廣越2024年上半年營運仍稍受客戶庫存調整影響，惟下半年開始營運狀況反轉，第4季過往雖為傳統淡季，但隨客戶為期兩年的庫存調整及產業供應鏈重整到尾聲，出貨暢旺，呈現淡季不淡。

廣越表示，2025年營運將續旺，目前訂單能見度已到第3季，公司預估營運維持強勁正成長趨勢；除掌握現有客戶訂單及產品項目，也積極接洽新品牌客戶，2025年將新增兩個新品牌客戶訂單挹注營收，營運版圖可望持續擴大。

在新增產能方面，廣越預計2025年新增54條新產線，包括越南古芝廠、前江廠、隆安廠分別計畫增加10條產線，中東約旦廠預計增加15條新產線，另外包括中國大陸嘉興廠、越南金鴻廠與金漢廠也會增加新產線。整體產線將來到532條，較去年增加11%。

振大環球也樂觀看待2025年表現，公司表示，客戶訂單需求強勁，今年仍將成長。目前訂單能見度到2025年上半年度，產線幾乎滿載，從客戶訂單數據看來，今年營收的成長動能主要來自電商及運動服飾市場需求的正面成長，客戶對今年服飾消費市場樂觀，公司保持積極展望，並持續進行產能擴充。

在產區方面，振大在於非洲馬達加斯加與越南廠區的稼動率持續滿載，為滿足客戶訂單增長需求，公司正在馬島建設ESG新廠，將於今年底完工。同時，配合美系客戶市場發展及美國關稅政策變化，目前公司已在亞洲成衣製造熱區新增生產合作夥伴，未來將進一步在此區建立自有生產據點，透過產區多元化布局，以滿足客戶需求，並配合全球品牌服飾廠的產地分散策略，對於爭取訂單更有助益。