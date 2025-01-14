這檔新股掛牌上市展開蜜月行情 盤中漲幅超過二成

金興精密（7732）14日以承銷價40元掛牌上市，一早以超過9%的43.6元開出，股價在11時過後展開新一波攻勢，股價漲幅超過二成，展開蜜月行情。

金興由福邦證券輔導，主要產品應用於汽車引擎降溫和空調系統，涵蓋轎車、重型卡車等各類車型，滿足全球汽車市場的多樣化需求。其產品線每年新增約150至200項新產品，涵蓋超過6,000種品項，其中散熱馬達風扇產品多達3,100種，覆蓋市場占有率高的主流車型，還針對冷凍車、物流車及遊覽車等專用車種進行產品拓展。

金興董事長施春景表示，公司以少量多樣的接單模式為核心競爭力，靈活應對售後維修市場（Aftermarket，AM）對品項完整性的需求。同時，依據客戶的短期及中期訂單進行生產調整，確保產品品質穩定並快速響應市場變化，並專注於無刷電控及Lin Bus通訊協定之馬達應用的研發，成功推出適用於電動車的高性能散熱風扇，並與全球汽車製造商（OEM/ODM）合作開發新零件。

為減少對北美市場的高度依賴，金興精密加強全球市場的多元布局，積極開拓中南美洲和新興市場的多元收入結構。施春景表示，公司欲開拓地區具備快速增長的消費潛力，但也對產品多樣性及價格競爭力提出更高要求。為因應此挑戰，公司推動零組件的在地化及規模化生產，不僅可降低成本，還強化了市場競爭優勢。尤其在東協地區，隨著中美貿易摩擦帶來的供應鏈轉移效應，公司位於泰國的生產基地憑藉地理優勢和高效能生產，成為區域市場的供應鏈重鎮。

施春景進一步指出，除了開拓市場外，公司也將持續全力於泰國發展OEM業務、橫向拓展馬達相關應用產品，並投資自動化生產技術，提升生產效率與品質，深化與全球主要車廠的合作，以進一步提高產品附加價值。