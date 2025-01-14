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油價創去年8月底以來新高 台塑領軍塑化股大漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

美國擴大對俄羅斯石油的制裁，市場預期將迫使印度和中國大陸的買家尋求其他供應， 國際油價周一（13日）大漲約2%，觸及五個月來高點，塑化股大漲，台塑（1301）、台化（1326）、國喬（1312）盤中上漲逾4%，南亞（1303）、三芳（1307）盤中漲幅逾3%。

美國上周對俄羅斯石油產業祭出了迄今為止最有力的制裁，將目標瞄準大型出口商、保險公司和超過150艘油輪。美國財政部10日宣布，制裁俄羅斯天然氣工業石油（Gazprom Neft）和蘇爾古特油氣（Surgutneftegas），兩者合計經手全俄逾四分之一海運原油出口，同時制裁包括主要保險商和貿易商在內的石油交易網絡。

一些歐盟國家也打算效仿美國的做法，對俄羅斯的天然氣出口實施進一步限制。市場預期俄國石油對中、印銷路一旦中斷，兩地煉油業者可能被迫另尋原油供應。加上如川普掌權後又兌現競選諾言、擴大對伊朗制裁，油市供應可能進一步緊縮。

布蘭特原油3月期貨13日收盤上漲1.25美元，漲幅1.6%，結算價報每桶81.01美元；美國西德州原油2月期貨上漲2.25美元， 漲幅2.9%，結算價報78.82美元。布蘭特原油創8月26日以來最高收盤價，西德州原油創8月12日以來最高收盤價。

油價大漲帶動塑化股漲勢，台塑、台化盤中大漲逾4%，國喬、南亞、三芳都上漲逾3%。

台塑集團日前公布2024年營運表現，受中國大陸房市低迷、內需不振，加上大陸石化新增產能開出市場供給過剩，衝擊石化品行情，台塑四寶全年總營收1.47兆元、年減2.1%；全年稅後純益83.71億元，年減81%， 為近二十多年來新低。

四寶去年第4季稅後純益合計7.15億元，與前一季虧損80.26億元比較，順利轉虧為盈。

展望2025年， 台寶四寶都認為，中國大陸石化產能過剩問題仍然嚴重，美國新總統川普上任後關稅及貿易政策引發不確定風險仍大。台塑表示，2025年將落實推動新產品及新事業開發、能源與數位轉型策略，朝電子與半導體、綠能環保及醫療保健等產業發展，並提高產品附加價值與品質，提高差別化產品銷售比重，並分散市場。

俄羅斯 美國

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