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封關倒數！台股高機率轉空？專家點「食品股」抱股過年首選：統一、味全歷年上漲機率達70%

聯合新聞網／ 玩股網
股市將要封關。台股示意圖／中央社
股市將要封關。台股示意圖／中央社

【文．玩股華安】

隨著農曆年封關日倒數計時，台股今日（1月9日）因丙種資金提前結帳，出現大幅賣壓，許多個股重挫，引發市場恐慌，今日解禁的亞光(3019)開盤即重挫4%，之後打入跌停板作收。面對年節期間的市場波動與丙種資金的高壓拋售，投資人該如何因應？

丙種資金賣壓提前湧現的原因

1、高利息成本壓力

根據市場行情，丙種資金的利息通常以日計息，利率範圍約為1%～4%。假設農曆年休市11天，利息將高達11%～44%，相當於多日漲停板的利潤。這對於高槓桿投資人而言，是難以承受的資金壓力。

2、長假效應與市場不確定性

長假期間的國際市場波動、政策變化以及潛在的經濟緊急狀態，都令投資人擔憂休市期間無法交易可能導致損失。川普可能宣布經濟緊急狀態，以及美債殖利率持續走高等消息，更加劇市場風險。

3、丙種券商風險因素

丙種資金屬於灰色地帶，除了高利息外，投資人還需面對股票可能遭盜賣或斷頭的風險，進一步加重市場賣壓。

年前抱股該如何選擇？

在市場多空因素交織下，投資人應採取保守策略，避開高波動性或中小型主力股，選擇具防禦性和穩定收益的股票。其中，食品股因其穩定的需求特性與高現金流，成為年節期間抱股的最佳選擇。

食品股的三大優勢：

1、穩定需求

食品業受景氣循環影響較小，年節期間的消費需求甚至有望提升。例如：統一企業（1216）和味全（1201）等龍頭企業，具備穩定的營收與高股利發放率。

2、避險特性

面對市場波動，食品股往往扮演資金避風港的角色，股價相對穩定，適合風險承受能力較低的投資人。

3、現金流充裕

食品股的穩定現金流使企業能承受利率上升或資金緊縮的影響，進一步提升其防禦能力。

近十年統一、味全新春開盤行情：

統一（1216）：有七次新春開盤平盤之上作收，機率70%，其中兩次收黑，但於隔日與隔兩日後，向上走高，僅2020年疫情爆發時行情較差。

味全（1201）：有七次新春開盤平盤之上作收，機率70%，其中兩次收黑，但均於隔日即向上走高，僅2020年疫情爆發時行情較差。

農曆年前的丙種資金賣壓不可忽視。

過去十年中，台股在農曆年前出現丙種資金結帳賣壓的機率高達70%，發生年份包括2015、2016、2018、2020、2021、2022和2024，而這類賣壓通常集中在封關前10至14個交易日內。

統計顯示，當出現結帳賣壓時，有三次指數一路跌到封關，連續下跌的機率為43%。

目前加權指數短期內以較小量能跌破1月6日長紅K線低點，表面上似乎對後續台股形成壓力，但成交量的萎縮顯示賣壓並不強烈，市場可能正處於觀望或籌碼清洗階段。

在量價背離且指數回測季線的情況下，短線有機會出現反彈。然而，根據過往經驗，結帳賣壓出現時一路跌到封關的機率偏高，因此建議保守的投資人趁反彈時減碼持股，以降低風險。

若想抱股過年的投資人，建議優先選擇新春開盤漲幅表現較佳的食品龍頭股。這類股票不僅能在市場波動中提供避險效果，還可能因年節需求增長而受惠。

年節將至，採取穩健策略，達成「平安抱股過年」的目標。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：封關倒數！丙種資金賣壓來襲，持續下跌機率高？食品股抱股過年成首選！

1216統一 台股 味全 封關日 現金流 食品股

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