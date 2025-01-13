遠百樂觀春節檔買氣
遠百（2903）營運長林彰豐表示，今年農曆春節檔期因放假天數比去年長，預計整檔業績會比去年好，有利營收「開門紅」，推升首季營運動能。
林彰豐表示，以春節檔期來看，預估餐飲仍是最旺。
另外，幾波寒流下來，服飾成長也被帶動，同時家用品因保暖家電熱賣，除濕機、電暖器也都有不錯的銷售表現。
此外，遠百表示，去年精品與化妝品業種表現較往年衰退，主要受到出國潮、高基期影響，尤其近期日本匯率低，民眾多會選擇出國購物，大大打擊國內市場。遠百指出，將會積極打造體驗服務以因應衝擊，如化妝品、保養品強化主顧客體驗與服務，精品方面也會從VIP樓面看秀、專屬茶會、一對一專屬精品顧問等服務吸引顧客入店消費。
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