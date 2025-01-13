裕隆零售商場 業績報捷

裕隆（2201）集團多角化擴展百貨商場有成，裕隆公布2024年裕隆城營收及人流，年營收達55億元，人流突破千萬次，展望2025年，裕隆城目標挑戰營收突破57億元，年增目標挑戰3-4%。

裕隆城開幕滿一年，誠品裕隆店業績大好成為「店王」，裕隆城更成為新北最大百貨商城。因業績表現超出原先預估，租金收入也較預期更高，裕隆集團的餐飲與服飾品牌並陸續擴增，除了汽車事業之外，集團觸角更加多元。

裕隆城在開幕一周年後，累積業績達55億元。開幕前全年預估45億元，因為業績表現較成立之前的預估量更高，將營業預估上調至50億元，最終達至55億元。開幕之前裕隆估計一年的租金收入約在3.5億元到4億元間，在業績支持下，租金收入相當樂觀。

近期誠品百貨周年慶可望增加二成人流，更為裕隆城的業績帶來動能。