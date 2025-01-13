豐興開平低盤 年後看漲

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

條鋼大廠豐興（2015）昨（13）日以「平低盤」開出本周盤價；其中，鋼筋、型鋼牌價各調降每公噸300、500元，廢鋼收購價則持平。展望後市，市場預期隨著春節假期結束後工地工程推進，可望帶動回補庫存需求釋出，啟動新一波漲勢。

豐興表示，昨日調降鋼筋牌價主要是上周南部同業率先降價求單，為符合市況變化，適度調降價格，同時因應國際小鋼胚價格也走跌；至於在國際廢鋼方面則呈現平穩態勢。

據了解，該公司本周鋼筋降價每公噸300元，新牌價為每公噸1.77萬元，型鋼跌價每公噸500元，新牌價為每公噸2.43萬元，廢鋼收購價則維持每公噸8,600元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼上周無報價，日本2H廢鋼本周報價每公噸305美元，美國貨櫃廢鋼上周報價每公噸295美元，澳洲鐵礦砂由每公噸98.6美元跌至每公噸97.55美元。

市場人士認為，近期隨著春節接近，下游買氣勢必趨於停滯，不過，隨著開春工程推進，盤商及工地客戶庫存去化加速，可望再有回補庫存買盤釋出，屆時，鋼廠可順勢展開新一波攻勢。

展望未來，法人指出，國內重大公共工程如台北捷運、萬大線、桃園捷運綠線、淡海大橋、第三液化天然氣接收站工程、鐵路高架化與站體工程、航空城開發案、國道橋樑補強工程等正如期展開。

捷運 美國 豐興

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