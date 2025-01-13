台船揚帆 再奪風場訂單
台船（2208）轉投資的台船環海接單再傳捷報，該公司昨（13）日宣布，與哥本哈根基礎建設基金CIP簽訂「渢妙一期風場」的水下基礎基樁及海上變電站運輸與安裝合約，預計2026年第1季開始施工，為該風場安裝33座套管式水下基礎、99支基樁及一座海上變電站。
台船環海表示，自啟用台灣首艘本土離岸風電施工船「環海翡翠輪」後，去年完成了300MW的中能離岸風場水下基礎運輸安裝；接續，順利達成海龍2號離岸風場的水下基礎及海上變電站的運輸安裝進度。
去年6月間，與哥本哈根基礎建設基金CIP簽訂「渢妙一期風場」水下基礎運輸與安裝合約，目前雙方進一步簽訂水下基礎基樁及海上變電站運輸與安裝合約，延續使用「環海翡翠輪」，預計於2026年第1季開始施工，為該風場安裝33座套管式水下基礎、99支基樁及1座海上變電站。
據了解，CIP渢妙一期風場為台灣第三階段區塊開發第一期獲配風場，裝置容量為500MW。
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