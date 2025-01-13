台航加薪 預發年終獎金

散裝航商台航（2617）2024年業績傳喜訊，每位員工將先預發五個月的年終獎金，2025年調薪3~4%不等。

2025年新船陸續加入，還有陽明股利挹注可期，全年營收、獲利有望再衝高。

另外，台航昨（13）日也宣布，與株式會社大島造船所及住商海業簽訂兩艘6.4萬噸的散裝貨輪建造合約，由台航董事長劉文慶、大島造船所山口真社長及住商海業三浦良取締役等代表三方簽屬，簽約典禮在三方人員的見證下順利完成，該兩艘船舶預計於2028下半年竣工交船。

劉文慶表示，這次簽訂兩艘新造船係為汰換屆時船齡將達15年的船舶所預做準備，以便繼續維持船隊年輕化及競爭力。這幾年來，台航公司船隊汰舊換新規劃的成效已明顯呈現，截至2024年底在汰換12艘老舊船舶後，不僅將該公司船隊平均船齡降至五年以下，也讓公司營運績效持續保有不錯的成績。

劉文慶進一步表示，台航營運能這麼好，這一切歸功於公司每位同仁的辛苦付出，因此，已報請董事會同意將依員工績效及年資等差異，2025年起分別調薪3~4%不等。

此外，依2024年度自結合併損益結果依績效獎金辦法估算，每位員工將先預發五個月的獎金，實際發放數將等2025年3月董事會通過2024年度財報後確認。

台航目前擁有4萬噸級原木船兩艘、6萬噸級散貨輪十艘及8萬噸級散貨輪九艘，合計21艘的船隊規模，其中20艘為節能船，已占總船隊的95%。

另船隊平均船齡約五年，不僅年輕化且競爭力強，加上前述船型配置於市場上操作相對靈活，深受合作方的喜愛。