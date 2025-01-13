航海王台驊危機入市！買進長榮海運1335張 每股216.82元

金融股這麼多，也不是單純看漲跌或者大家買什麼就跟著買，投資還是要有計劃性，2025年才剛開始，當然不能直接找獲利差的，直接以2024年前十一月EPS來看，如果已經超越2023年全年EPS，那麼理論上全年獲利當然會更好，配息也更值得期待...

2025-01-13 11:29