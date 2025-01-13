航海王台驊危機入市！買進長榮海運1335張 每股216.82元
美東不罷工之後，貨櫃輪股價跌跌不休，航海王台驊控股（2636）危機入市，13日公告買進長榮海運（2603），張數為1335張，每股平均價格為216.82元，斥資2.89億元。
台驊今天公告，交易日期為2024年12月30到2025年1月13日，總成交張數為1,335張，每股平均價格為216.82元，總金額為2.89億元，截至目前為止，仍持有6,035張，總持股金額為12.37億元，持股比例0.28%，其中有3500張質押。
台驊長期看好貨櫃輪，即便市場變動，台驊控股長期持有長榮跟陽明海運（2609）貨櫃輪股票，現在市場變動大，台驊還是看好兩家公司本益比偏低，持續買進，12月31日也公告買進陽明4,300張，買進每股平均價格為75.03元，到目前為止，台驊持有陽明張數達到1.89萬張，持股比率為0.54%。
法人分析，長榮海運2024年12月合併營收381.37億元，月增5.66%、年增61.41 %；累計全年度合併營收為4,635.12億元，年增率67.51%。陽明12月單月營收為172.48億元，月減 1.31%、年增62.02%；全年營收為2,229.5億元，年增58.38%，隨著全年營收公布後，長榮、陽明第4季獲利可期。
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