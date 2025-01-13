台股重跌逾500點 這檔製鞋股卻逆勢創下歷史新高

台股13日重挫逾500點，並跌破半年線，上市櫃多達1,502家下跌，但製鞋股王來億-KY（6890）卻逆勢上漲，收445元，漲幅逾3%，刷新歷史新高。來億-KY日前公告，因應adidas訂單需求持續暢旺，董事會通過在印尼設立第三座廠，預計2026年逐步投入量產。

市調顯示，全球前五大鞋廠包括Nike、Adidas、On Running、HOKA、asics近期都積極向台廠下單，除了確認訂單平均在三到四個月之外，預告訂單的預告期也明顯拉長，產業景氣復甦方向明確。

而據最新品牌調查，Nike因營運策略使銷售不如預期，Adidas、HOKA、On Running及asics等品牌則呈現雙位數成長，Adidas推出Samba、Campus等新系列，帶動銷售改善，前三大熱銷鞋款皆為Adidas鞋款。

來億主要客戶包含Adidas、Converse、HOKA及UNIQLO等，受惠於主要客戶Adidas及HOKA鞋款熱賣，前三季稅後純益26.11億元、年增238.1%，每股純益（EPS）11.23元；12月營收35.05億元，月減6.66%，年增43.95%，累計2024年總營收376.89億元，年增34.53%。

來億針對大客戶Adidas，越南廠持續增加產能，去年越南出貨比重約86%，今年前三季已來到93%；而HOKA下半年產能亦將較上半年擴增約40%，來億-KY董事會更通過1億美元（約新台幣32.8億元）投資案，將在印尼設立第三座億宥廠，預計2026年逐步投入量產。

來億指出，集團已取得印尼中爪哇省八塘縣BIP工業區8.7公頃土地，規劃新建億宥廠，未來規劃年產能可達1,000萬雙。億福廠因土地面積需求較大，目前尚在整合中，年產能為2,000萬雙。億泉廠則在去年5月已開始量產，產能逐步拉升，年產能2,000萬雙。總計三廠未來將增加5,000萬雙產能。

以目前來億年產能7,400萬雙計算，未來產能將增加至1.24億雙，增幅達67%。

來億-KY獲利亮眼，股價也跟進衝高，去年6月12日以每股85元掛牌上市，當時掛牌首日以184元、上漲99元作收，漲幅達116.4%，今日盤中一度衝至448元，收445元，漲幅逾3%，創下新高。