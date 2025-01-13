全體上市公司2024年總營收41.76兆元 年增13%

台灣上市公司去年營收全出爐，根據證交所統計，全體上市公司2024年營收總計為新台幣41兆7622億元，較2023年增加4兆8978億元，成長率13.29%。其中681家公司營收成長，衰退公司350家。

證交所進一步分析，去年營收成長較大產業包括航運業成長34.87%，主要受惠地緣政治效益使運價及運量上漲；其次是電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，去年營收成長31.42%；以及金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，去年營收成長27.96%。

去年營收衰退較大產業則為油電燃氣業，去年營收年減6.53%，主要受市場需求疲弱及油價下跌影響；另外玻璃陶瓷業因中國房地產景氣不佳，去年營收衰退4.27%；鋼鐵工業也受終端需求疲弱影響，去年營收衰退2.21%。

證交所表示，包括946家本國上市公司，以及85家第一上市公司和創新板公司，共計1031家上市公司皆已於1月10日前完成去年12月營收申報作業。全體上市公司去年12月單月營收3兆8318億元，較2023年同期增加7691億元，成長率25.11%。

去年12月營收成長幅度較大的產業包括金融保險業，因保險淨收益及投資收益增加；水泥工業因個別公司受惠合併公司業績及中國水泥市場價量皆增；其他電子業也受惠伺服器及雲端網路設備需求。

至於去年12月營收衰退較大產業則包括油電燃氣業，因市場需求疲弱及油價下跌；建材營造業受交屋案件減少；電機機械業因個別公司去年建案完工交屋認列收入基期較高，及客戶庫存管理減少採購量影響，去年12月營收較前年同期衰退。