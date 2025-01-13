快訊

中職／陳詩媛退隊發文感謝 王齊麟卻挖藏頭詩「沒自願離隊」掀議

台積電高雄第4、5廠擴建環評未過 補正說明後將再闖關

沒有保障的焚城？洛杉磯大火的住宅「拒保困境」

全體上市公司2024年總營收41.76兆元 年增13%

中央社／ 台北13日電

台灣上市公司去年營收全出爐，根據證交所統計，全體上市公司2024年營收總計為新台幣41兆7622億元，較2023年增加4兆8978億元，成長率13.29%。其中681家公司營收成長，衰退公司350家。

證交所進一步分析，去年營收成長較大產業包括航運業成長34.87%，主要受惠地緣政治效益使運價及運量上漲；其次是電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，去年營收成長31.42%；以及金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，去年營收成長27.96%。

去年營收衰退較大產業則為油電燃氣業，去年營收年減6.53%，主要受市場需求疲弱及油價下跌影響；另外玻璃陶瓷業因中國房地產景氣不佳，去年營收衰退4.27%；鋼鐵工業也受終端需求疲弱影響，去年營收衰退2.21%。

證交所表示，包括946家本國上市公司，以及85家第一上市公司和創新板公司，共計1031家上市公司皆已於1月10日前完成去年12月營收申報作業。全體上市公司去年12月單月營收3兆8318億元，較2023年同期增加7691億元，成長率25.11%。

去年12月營收成長幅度較大的產業包括金融保險業，因保險淨收益及投資收益增加；水泥工業因個別公司受惠合併公司業績及中國水泥市場價量皆增；其他電子業也受惠伺服器及雲端網路設備需求。

至於去年12月營收衰退較大產業則包括油電燃氣業，因市場需求疲弱及油價下跌；建材營造業受交屋案件減少；電機機械業因個別公司去年建案完工交屋認列收入基期較高，及客戶庫存管理減少採購量影響，去年12月營收較前年同期衰退。

上市公司 營收

延伸閱讀

「新新併」只差一步 兩金控分居外資上周買賣超之冠

立委視察證交所創新板業務 證交所打造 TIB 擬定兩步驟及四大策略

陸企投資理財產品 降溫

證交所沙盤推演川普變局 林修銘：美國需要台灣當緊密夥伴

相關新聞

台股重跌逾500點 這檔製鞋股卻逆勢創下歷史新高

台股13日重挫逾500點，並跌破半年線，上市櫃多達1,502家下跌，但製鞋股王來億-KY（6890）卻逆勢上漲，收445...

國泰金（2882）存股3年均價40-50元之間…同事跟單大跌就怪罪！ 達人：別告訴身邊的人你買的股票

10號國泰金股價下跌了4%，收在65.1元，收到有大大來訊跟我分享：「他和同事因國泰金產生了疙瘩」...

2025投資金融股怎麼選？專家「股息價差雙贏」：第一金（2892）、彰銀（2801）、台中銀（2812）

金融股這麼多，也不是單純看漲跌或者大家買什麼就跟著買，投資還是要有計劃性，2025年才剛開始，當然不能直接找獲利差的，直接以2024年前十一月EPS來看，如果已經超越2023年全年EPS，那麼理論上全年獲利當然會更好，配息也更值得期待...

裕隆、汎德強攻電動車

去年電動車市場動能暴衝五成，裕隆（2201）旗下納智捷電動車總掛牌7,121輛，在電動車銷售第二位；汎德永業代理品牌BM...

東哥接單看到明年

豪華遊艇製造商東哥（8478）正致力於開發不同系列遊艇及更大型產品，今年正式亮相的PURO系列深獲船主青睞，高雄現有兩個...

2025年金控股最看好這三檔 最大隱憂是這件事

2025年美國降息減速，美債殖利率曲線轉為正斜率，有助壽險再投資收益，也可讓銀行業資金成本持續下降，法人圈看好接軌IFR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。