國泰金（2882）存股3年均價40-50元之間…同事跟單大跌就怪罪！ 達人：別告訴身邊的人你買的股票
＊原文發文時間為1月10日
10號國泰金（2882）股價下跌了4%，收在65.1元，收到有大大來訊跟我分享：「他和同事因國泰金產生了疙瘩」...
先稍微介紹一下，這位大大有在存國泰金，因為上有一老、下有兩小，生活壓力不小，月薪在7萬元上下，乍看之下很不錯，但在扣掉房貸、家庭開銷和孩子教育費之後，每個月能存下的所剩也不多，所以他之前就決定當個「存股族」，目標就是建立穩定的被動收入來源，以減輕家庭、生活上的財務壓力。
選擇國泰金當作「第一檔股票」，除了它是台灣最大的金控公司之外，還有一個更重要的原因：這位大大是國泰金的忠實客戶，保險、信用卡、銀行都是用他們的，當然要當他們的股東賺一點自己的錢回來。
後來他每個月都穩定投入，雖然每個月能買的金額不是固定的，可能家庭開銷多一點時，投入就會少一些，公司有發獎金，就會投入多一些，但我覺得他有把握到的是，前兩、三年景氣還是綠燈以下，而且國泰金還在紅綠燈估價法合理價以下時開始投入的，幾年下來，他的持股成本維持在40~50元之間。
不過前幾個月，他的同事發現他有買股票，就跑來問他平常都買什麼股票？這位大大只是秉持分享心態，提到自己有在存國泰金，同時也強調：「不要跟單喔！」他沒想到，同事還是在沒有任何規劃的情況下，不估價且直接跟單買了國泰金，還在短時間內投入了一大筆資金。
結果，10號國泰金股價大跌，這位同事午餐時間跑來找他，帶有點責備的語氣：「你今天是不是賣掉了？我買了之後帳上幾乎都是虧損，早知道就不跟了啦」這讓他感到有些無奈，因為他從來沒有建議對方買，更沒有說過什麼時候進場最好...
這樣的情況，讓他一時語塞，不知道該怎麼回答同事，他提到自己平均成本就是比現在股價低很多，就算今天大跌，我帳面上還是大賺，但同事在高價區一時投入太多，成本還是在6x元，今天這樣一跌，他可能已經小賠了，兩個人的情況完全不一樣，處理方式也不可能一樣。
對他來說，國泰金股價10號大跌，主要是受到12月韓元大貶5.x%，國泰金12月獲利受到一次性外在因素影響，12月出現稅後淨損19.1億元，不確定性影響市場情緒，但他認為國泰金的基本面沒有改變，他完全不擔心，反而有加碼的打算，但對他的同事來說，因為成本偏高，心理壓力大，看到虧損自然會更加焦慮。
他最後說：「我其實很想幫同事，但這是他自己的決定，我沒有叫他買，只是分享了我自己的投資經歷，現在他問我要不要賣，我也很難給答案，因為我的狀況和他完全不同，其實要是我當初也是在60元以上才開始買國泰金，今天大跌我可能也會緊張，所以我覺得存股雖然是長期投資，但進場時是不是有像艾大所說的好價格可以買還是很重要，好的價格能讓你在波動中更有信心。」
最後總結一下，這位大大的經歷中，值得學習的事情有3件：
1.存股選對時機開始存很重要
2.對於自己的投資有擬訂好計劃很重要
3.不要告訴身邊的人你在買的股票
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