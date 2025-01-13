2025投資金融股怎麼選？專家「股息價差雙贏」：第一金（2892）、彰銀（2801）、台中銀（2812）

根據證交所最新的113年11月定期定額交易戶數統計排行月報表顯示，前十大熱門標的有高達七成都是金融股，非金融股的只有台積電、鴻海、中華電，但金融股也不能跟著無腦買，正好上市櫃公司陸續公布2024年全年營收，金融股不少都會自結EPS，等於獲利已經出來了，那麼我們就可以來估配股配息了。

不過金融股這麼多，也不是單純看漲跌或者大家買什麼就跟著買，投資還是要有計劃性，2025年才剛開始，當然不能直接找獲利差的，直接以2024年前十一月EPS來看，如果已經超越2023年全年EPS，那麼理論上全年獲利當然會更好，配息也更值得期待，但有時候只用一年比較看不出成長趨勢，所以另外設定一個條件是近三年EPS必須連續成長，等於橫跨升息、降息循環，而且2021年到2023年正好是原物料通膨年、股債雙殺年、AI暴漲年，如果狀況這麼多還能維持一定的EPS成長就真的相對厲害，畢竟金融業獲利本來就會隨著市場起伏，這種金融股真的存在台股嗎？其實還真的有，分別是彰銀（2801）、台中銀（2812）、第一金（2892），正好清一色都是銀行主體的金融股，接下來順便幫大家研究一下營運近況。

彰銀（2801）

2024年前十一月自結EPS是1.22元，2021年到2023年EPS分別是0.84元、1.04元、1.2元。

過去至今，彰銀一直都以房貸及企業放款為主，在金管會積極打房管制的情況下，彰銀自然配合度是最高，從最新放款結構來看，最大佔比是中小企業33.43%，第二則是房貸相關約28.98%，大型企業則是19.41%，前三者合計約八成放款，以2023年前三季跟2024年前三季相比，成長最多的是中小企業放款，自5,650億元成長至6,360億元，年增高達88.32%，至於房貸則從4,940億元成長至5,510億元，確實還是有成長，畢竟新青安房貸政策還是繼續運作，只不過年增率降溫到11.56%，顯然銀行放款營運重心慢慢轉移，這當然是好事情，畢竟房貸做不下去，資金還是要找地方跑，如果能好好承接租賃業被管制的缺口，放款到營運狀況不錯的中小企業，那也不是壞事。

參考過去三年的配息政策，介於71.4%-76.9%，其中現金大約佔一半，其餘兩成多則是配股，如果以這個方向來思考，對照2024年前十一月EPS已經來到1.22元，等比例換算全年是1.33元，那麼每股現金有機會來到0.6元，配股則是0.35元。

台中銀（2812）

2024年前十一月自結EPS是1.38元，2021年到2023年EPS分別是1.1元、1.12元、1.31元。

台中近期轉型，積極切入個金及財富管理事業，因此帶動營運動能成長，不過銀行畢竟還是放款營運為主，所以放款組成還是獲利關鍵。從最新銀行放款組合來看，最大比重的是中小企業35.77%、個人貸款34.19%，幾乎是差不多持平，這其實也是民營金控的特性，對於消金或個金業務相對於官股體系會更加積極放款，因為利率及規模贏不了官股，那麼就來衝刺個人業務，至於房貸相關則佔15.89%，明顯非主力業務，所以逾放比就相當重要，因為個人放款最擔心的是無擔保情況下的呆帳產生，但台中銀在2024年第三季逾放比僅0.1%，甚至比一票官股更低，顯然對於放款風控也是做足功課。

再從股利政策來思考，近三年盈餘分配率介於64.3%-73.3%，算是持續加碼，尤其配股更是拉到四成以上，參考近期EPS穩定，因此我們先假定2024年全年EPS是1.49元，以這樣的情況來計算，那麼抓七成盈餘分配率，每股現金可能配發0.45元，配股則是0.6元。

第一金（2892）

2024年全年自結EPS是1.81元，2021年到2023年EPS分別是1.52元、1.56元、1.65元。

過去第一金很少浮上官股金融的頭版，原因是保守營運，雖然滿手資金卻不願意擴大風險，再加上每次併購案常常搶輸民營金控，這也導致成長性相對同行更差，但這種缺點在盤勢不佳的情況下，反而變成優勢，好比前幾年多家金控搶進壽險公司，第一金每次都早早準備好銀彈，卻總是在第一輪就提前出局，原因就是政府要求放棄或者輸在執行力，從近期放款情況來看，第一金也是微幅成長，最大放款來自中小企業及房貸，這結構也不意外，光看彰銀就知道模式，大型企業及中小企業成為放款主力，另外也有經營外幣放款，這主要來自美國為首的地區，雖然美國央行啟動降息循環也成為營運逆風，不過整體放款還是來自國內，只要國內企業穩健獲利成長，加上央行維持高利率，那麼第一金的獲利就還有機會持續成長。

回到股利政策來思考，過去三年的第一金盈餘分配率介於69.7%-78.9%，而且隨著獲利屢創新高而逐年下調，參考這樣的模式，每股現金有機會配發0.93元，配股則是0.3元。

整體來看，三家銀行金控狀況都很不錯，當然也是因為台灣經濟情況佳，進而帶動金融業獲利成長，因此2025年除了EPS有機會持續創高之外，配股配息當然也有機會再創新高。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：2025金融股別亂買？卡位第一/彰銀/台中銀才能股息價差雙贏！

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