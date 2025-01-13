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裕隆、汎德強攻電動車

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
2024年台灣前五大電動車掛牌概況
2024年台灣前五大電動車掛牌概況

去年電動車市場動能暴衝五成，裕隆（2201）旗下納智捷電動車總掛牌7,121輛，在電動車銷售第二位；汎德永業代理品牌BMW的電動車去年銷售達到6,367輛，年增87.1%，今年電動車市場續強，兩大車廠都將擴大搶市。

去年電動車銷售大幅成長，挹注裕隆與汎德永業的營收表現。同時在電動車愈趨普及之下，汎德永業看好新年度將持續成長，成為新年度的成長動能，另外豪華車品牌之一的賓士，其電動車產品今年也會擴大搶市，將形成兩大豪華車品牌爭雄的局面。

2024年台灣電動車全年掛牌數達到38,293台，約占整體新車市場的8%，並較前一年成長50.2%。其中電動車龍頭特斯拉全年掛牌16.1%，納智捷第二位，年增率更達15,051%，成為2024年異軍突起的電動車品牌，BMW年增率則達87.1%，賓士2,425輛，年增25%，VOLVO第五位1,571輛，小幅衰退5.9%。

業者指出，電動車的供給量逐年增加，隨著供應量增加，競爭也愈趨激烈，除了像納智捷挾著超高性價比，有效搶下市場之外，由於電動車的充電要求，以及電動車電池成本高，未來豪華車品牌的優勢將更加明顯，豪華車品牌的電動車款將成市場主力，包括BMW、賓士和保時捷足先登前景看好，市占率可望持續拉高。

汎德永業即受惠旗下三大品牌電動車熱銷，不只電動車銷售創新高，全年營運表現也創新高，年增達13.35%，其中BMW電動車的銷售約占整體的三成。展望2025年，汎德永業對BMW與Porsche新車銷售表現持續樂觀，BMW新車收單數量仍在高水位。Porsche重磅純電車款Macan EV 同樣預計在今年第1季將開始大量交車，將再為業績注入強心針。

裕隆旗下納智捷去年全年電動車銷售超過7,000輛，在電動車銷售排名第二，也是台灣僅有入圍的國產電動車。由於電動車的電池成本高，納智捷壓低售價，在電動車市場上競爭強大，去年年底再加入長程款的電動車，可望為納智捷電動車再添戰力。

BMW 納智捷 電動車

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