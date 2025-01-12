破紀錄！14家金控總股息衝3000億元 存股族迎豐收年

2024年14家金控獲利飆高，金融資產評價損失持續縮小，兩大利多推升2025年14家金控配發的總股息，市場估可望落在2,990億元左右，有機會上探3,000億元大關，寫逾20年金控史上的新高紀錄，近660萬金控股的存股族，口袋將麥克麥克。

影響2025年金控配息的兩大關鍵，一是2024年金控獲利水準，二是金融資產評價損失是否擴大。

14家金控自結2024年全年稅後純益5,979.8億元，法人以過往盈餘分配率平均約落在五成來推估，總股息可望有2990億元水準，甚至有機會衝破3000億元大關，締造新高紀錄。

其次，2023年底各金控金融資產未實現損失（反映在其他權益項下的損失）而提列的特別盈餘公積是2,086億元，到2024年9月底損失更進一步縮小到126億元，等於今年前三季「其他權益」已大幅改善了1,960億元。

其中又以四家壽險型金控「其他權益」損失大幅縮小了1,349億元或78%最多，八家銀行型金控則縮小了497.5億元，直接「虧轉盈」，另一家證券型和一家票券型金控的「其他權益」均已維持正數。

惟2024年第四季美債殖利率大彈，股市也劇烈震盪，恐讓各金控金融資產未實現損失又擴大，壓縮了特別盈餘公積迴轉到未分配盈餘的空間，金控主管說，可能最終只會替股東配息「加一點小菜」。

換言之，就算以2024年當期獲利的最保守五成配發率做配息，也有約2990億元總股息水準，若再加計約千億元特別盈餘公積的沖回數，總股息依舊樂觀。

若以個別金控來看，法人最看好壽險金控雙雄的股息，推估富邦金（2881）每股可望配3.8~4元現金股息最高，估國泰金（2882）每股配2.8~3元股息次之，中信金（2891）可望每股配1.85~2.5元列第三，元大金（2885）也有每股配逾1.45元股息的實力。

兆豐金（2886）、玉山金（2884）、華南金（2880）每股都可望配發逾1元股息，法人估至少七家、半數金控每股都有配發逾1元現金股息的實力。

法人預估，2025年約有6家金控股現金股利都有雙位數成長，整體金控股平均現金殖利率約4%，部分金控股甚至上探5%，預料2025年金控股在資金行情續航下，有機會持續展現除息行情。