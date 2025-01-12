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2025年金控股最看好這三檔 最大隱憂是這件事

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
2025年美國降息減速，美債殖利率曲線轉為正斜率，有助壽險再投資收益，也可讓銀行業資金成本持續下降，法人圈看好接軌IFRS17後正利差較大的富邦金（2881）、國泰金（2882），及現金股息殖利率優於同業的中信金（2891）。本報資料照片
2025年美國降息減速，美債殖利率曲線轉為正斜率，有助壽險再投資收益，也可讓銀行業資金成本持續下降，法人圈看好接軌IFRS17後正利差較大的富邦金（2881）、國泰金（2882），及現金股息殖利率優於同業的中信金（2891）。本報資料照片

2025年美國降息減速，美債殖利率曲線轉為正斜率，有助壽險再投資收益，也可讓銀行業資金成本持續下降，法人圈看好接軌IFRS17後正利差較大的富邦金（2881）、國泰金（2882），及現金股息殖利率優於同業的中信金（2891）。

法人指出，依美國聯準會2024年12月點陣圖及市場預期2025年美國降息幅度已縮減兩碼到3.9%，推升美國十年期公債一口氣走揚到4.5~4.7%，帶動2025年美債殖利率曲線轉為正斜率。

此舉對金融股有三大利多，一、美債殖利率曲線轉為正斜率，有助金融業養券利差，二、推升壽險再投資收益率，三、台美利差縮減，可改善壽險業避險成本，壽險型金控受惠最大。

銀行型金控則受惠美國持續降息，可降低美元資金成本，加上美國川普對大陸政策趨嚴也料帶動供應鏈移轉，有助銀行外幣放款動能回升。

惟市場認為2025年最大隱憂是，通膨增溫再度帶動美國聯準會暫停降息，甚至進一步轉為升息。

一家金控主管說，近期美國十年期公債殖利率大彈到4.7%，已擴大舊債評價損失，美股暴跌加深市場隱憂，讓全球股債市前景佈滿陰霾。

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