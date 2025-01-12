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大摩：飲料OEM廠在東協成長空間大 宏全上看187元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
宏全位於台中工業區的總部大樓暨生產廠房。記者宋健生／攝影
宏全位於台中工業區的總部大樓暨生產廠房。記者宋健生／攝影

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，飲料OEM廠在東協的滲透率低，仍持續擴大市占率，且不受美國關稅政策所影響。對於飲料包材第一大廠宏全（9939），大摩給予「優於大盤」評等，目標價187元。

大摩指出，東協飲料市場成長力道強勁，主要市場由於宗教原因而禁酒，因此無酒精飲料的商機龐大。而且，東協處於熱帶氣候，飲料市場沒有明顯的淡季。

宏全在東協市場享有先發者優勢，在2023年，宏全的東協營收高達總營收的32%，高於其他同業。另外，台灣營收占宏全總營收的36%，中國大陸占31%，非洲則占1%。大摩認為，東協仍將是宏全成長最快的市場，建議投資人在第2季旺季前布局宏全。

大摩指出，宏全在去年第4季及今年第1季為淡季，但到今年第2季營收將重拾成長動能。由於宏全已逐步消化台灣電價上揚的衝擊，今年第1季的毛利率季增率及年增率都可望改善，但市場仍低估這項潛在利多。

另外，大摩認為，市場也低估宏全執行產能擴張的能力。在未來三年，宏全在台灣、中國及東協（印尼、越南及泰國）都有擴產計畫。在這個資本密集產業，擴產是維持營收成長最直接且有效的方式。

大摩是極少數發布宏全報告的外資法人。依大摩分類，宏全與華城（1519）、中興電（1513）都屬於工業類股。其中，宏全及華城是大摩上半年的焦點股，都給予「優於大盤」評等；中興電則因為上半年欠缺激勵因素，大摩將評等從「優於大盤」下調至「中立」，建議到下半年再關注。

大摩 宏全 東協

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