裕慶營收／12月衝達6.59億 年增1.73倍創歷史新高

裕慶-KY（6957）公布2024年12月合併營收6.59億元，月增212.1%、年增173.1%，刷新展示架ODM歷年單月新高記錄。第4季合併營收11.43億元，季增9.3%、年增101.8%，創歷年同期新高。全年合併營收40.14億元、年增3.8%，為歷年次高。

裕慶12月營收攻上6億元水準，除先前遞延商用展示架訂單順利出貨認列，主要成長動能來自於旗下專利燈具展示架、移動產品標籤車、智能灑水功能植物架與行動結帳車等新品商用展示架出貨逐步放量。

加上12月新開發展示架閉門系統新品，亦順利小量出貨供應給美國第一、二大家居裝修產品零售商等，在商用展示架業務訂單出貨大幅增加下，不僅12月營收呈現倍數增長，更一舉逆轉2024年全年營收較2023年成長。

裕慶積極推動旗下商用展示架業務銷售結構優化，穩步擴大客戶合作量體，新產品開發以提高整體業務接單規模，並致力深化提供商用展示架業務客戶專業一條龍服務優勢。

尤其第4季商用展示架ODM業務銷售明顯年增188.4%，占整體營收比重提高至74.6%，相較2023年同期的52.2%提振，帶動裕慶2024年全年營收表現神龍擺尾，且隨著商用展示架業務結構優化，有信心帶動集團營運獲利能力精進。

不僅如此，裕慶目前掌握商用展示架、電動床機構件兩大業務在手訂單出貨量體亦齊步成長，有助於創造2025年第1季營運保持良好成長態勢。裕慶亦持續與主要客戶推進新產品開發專案，有望進一步堆疊未來業務接單規模。

另一方面，裕慶仍採取完善中國、台灣兩地生產供貨彈性配置，並優化兩岸廠區生產效率，亦積極評估東南亞生產據點，以滿足客戶採購供應鏈重組需求、加深業務合作，提高整體市場競爭力。

展望2025年上半年，裕慶看好新客戶、新產品、新業務等三箭齊發，開創未來營運新一波成長動能，包括集團規劃今年第2季針對中國商用展示架生產導入抽管製程，完善生產垂直整合、成本及品質良好管控等綜效。

加上舊金山新倉庫有機會於2025年上半年完工啟用，下半年正式提供客戶後段分店及分部門包裝、理貨服務，及商用展示架到店安裝等服務，助力加深客戶業務合作黏著度，擴大業務接單動能及新客戶合作契機，有望創造未來營運更上層樓。