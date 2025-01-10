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雲品2024年合併營收年增3% 晶華減6%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

晶華（2707）、雲品昨（10）日公布12月營收，晶華12月營收6.71億元，月增19.31%、年減3.38%，雲品去年12月合併營收為2.73億元，月增20.89%、年減2.89%。雲品全年合併營收為24.43億元，年增3.55%，創歷史新高。

晶華受太魯閣晶英酒店自去年4月暫停營業影響，全年合併營收62.97億元，年減6.91%，若不計太魯閣晶英酒店影響，與去年同期相比仍成長0.74%。

晶華表示，12月有耶誕與跨年檔期以及尾牙派對等餐敘需求增加的利多助攻之下，集團旗下各酒店的住房與餐飲業績皆向上攀升。晶華第4季合併營收為17.12億元，較第3季成長18%。展望後市，寒假和農曆春節連假，可望延續消費熱潮、持續推升餐飲與住房營收。

雲品表示，受惠於大型外燴與尾牙旺季、農曆年前的結婚潮，加上寒假與農曆新年接續到來，觀光餐旅市場將持續暢旺，以及委託經營事業新據點將投入營運行列，首季營運可期。

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