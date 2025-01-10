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潤泰新、國建去年12月績優

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

指標建商昨（10）日公告2024年營收，潤泰新（9945）、國建、三圓、上曜及力麒建設等，單月皆繳出年成長的好成績，名軒則是在淡水百億大案交屋下，2024年全年營收達88億元、年增67.04%，創下歷史新高。

昨日多家建商公告營收，多數表現不錯，包括潤泰新12月營收37.94億元，年增30.1％；2024年營收316.67億元，年增16.08%。國建12月營收64.39億元，年增65.05%；2024年營收238.58億元，年增54.3%。

其中，潤泰新前三季已經大賺半個股本，潤泰新指出，今年除了完工交屋挹注本業外，因不動產評價利益挹注，加上認列南山人壽投資收益，推升整體營運狀況。

單月成長幅度較高的有，三圓12月營收3.09億元，年增1,126.14%；2024年營收4.04億元，年增246.88%。

上曜12月營收2.04億元，年增278.06%；2024年營收15.01億元，年增76.14%。

力麒12月營收9.02億元，年增89.09%；2024年營收59.51億元，年減22.91%。

建商指出，目前在手案量豐沛，預售個案持續會依照時程推出，且大致排定未來三到五年的完工案量，平均每年穩定都有百億元起，未來營運穩健。

法人認為，儘管近期房市受到打房，買氣降溫，但對大型建商來說影響相對較小，且過去的推案熱潮，在今年起進入完工交屋入帳黃金期，預期今年不少營建族群，可在逆勢中繳出不錯的營運成績。

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