永豐餘營收／12月73.1億元 年增11.31%

永豐餘（1907）10日公告去年12月營收為73.1億元，年增11.31%，創33個月以來新高，去年累計營收為784.1億元，年增6.26%。

永豐餘表示，去年12月營收繳出佳績，主要因越南工紙及RFID電子標籤營收金額成長顯著，以及工紙及漿紙需求升溫，旗下四大事業群營收均呈現成長，帶動整體營運表現創下33個月新高。

旗下華紙（1905）、永豐實（6790）同時公布12月營收，華紙單月營收18.4億元，年增0.9%，去年累計營收207.6億元，年減0.9%，而永豐實單月營收9.7億元，年增10.96%，去年累計營收108.96億元，年增6.16%。

華紙先前指出，受原物料價格變動影響，因短纖紙漿價格11至12月價格些微上漲，華紙12月營收已重返成長軌道。

華紙目前積極切入高毛利產品開發，華紙表示，紡織部分目前紙漿抽絲已有樣品，花蓮廠去年底已設置第一條以木材纖維抽絲紡紗的獨特試驗產線，今年計畫讓客戶了解產品優勢，期待能拓展綠色商機，帶動更多纖維材料的應用。

展望未來，華紙將持續擴大行銷通路營業發展跟事業轉型，除了纖維材料應用研發，另一重點在於發展綠色能源，包含花蓮廠、台東廠與久堂廠，未來都需要採用綠電，以降低對化石燃料的依賴。

永豐實去年12月受到高品質產品成長，有效挹注整體營收，永豐實目前於紙品方面市占率達37%，占據領導品牌地位，而清潔品部分市占率也達31%，永豐實表示，展望後市，將朝多品牌發展及定位滿足全方位的消費者使用需求，創造差異化產品的價值。