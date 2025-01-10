台泥營收／去年全年1,549億元、年增42% 創70年來歷史新高

台泥（1101）10日公布2024年12月合併營收165.4億元，較去年同期成長70億元，年增73.88%；累計2024年全年合併營收達1,549億元，較2023年增加462.94億元，年增42.62%，創下台泥民營化70年以來的歷史新高紀錄。

展望2025年，法人認為，隨著水泥市場景氣趨於正向，水泥族群因應減碳所推出的低碳水泥及混凝土銷售成績逐步看好，再加上各公司轉投資事業穩健成長，台泥2025年營運一定會比2024年好。

台泥2024年12月營收大增七成，主要受惠於亞歐低碳水泥及電力收入。台泥2024年3月將土耳其OYAK和葡萄牙Cimpor兩水泥廠併入營收，截至12月為止，已為台泥貢獻約546億元營收，占台泥合併營收35.24%。另一方面，台泥旗下和平電廠12月運轉正常，較去年同期因設備全月檢修，營收成長。

台泥在現任董事長張安平上任前，合併營收規模未曾突破千億元大關，自張安平2017年接手後，大舉投入設備整改積極減碳，同時跨出兩岸、前進歐洲布局低碳水泥及能源市場，七年內帶領台泥建置出水泥以外包括再生能源、電池與儲能的綠能產業鏈。張安平接任董事長的第二年、2018年台泥全年營收首度站上1,246億元的營運高點，之後雖面臨疫情衝擊、以及大陸市場景氣衰退，台泥每年營收仍能守穩千億元關卡。

法人分析，2024年全年台泥合併營收中，大陸營收比重已降至22％，兩岸以外的營收則攀升至40％。等於是台泥過去七年低碳轉型與國際化已長出一塊新營收，彌補了台泥面對大陸水泥營收衰退，還能持續獲利。2024年台泥在台灣東部的重要生產據點水泥廠、電廠、工業港接連遭遇強震颱風衝擊損失慘重，衝擊營運，台泥還能在前三季提前營收達陣千億元，2024全年更是突破1,500億元大關。