上曜營收／房市、材料雙引擎驅動！12月年增2倍 今年前景可期

上曜（1316）10日公告，12月營收2.04億元，年增278.06%，已連續4個月的月增率正成長；2024年營收15.01億元，年增76.14%。

上曜表示，2024年營運表現亮眼主要受惠於南部房市持續熱絡，以及旗下各事業體的優異表現，在房地產事業方面，旗下建案包括「帝凡內」、「梅菲爾」、「湖映白」等皆銷售成績斐然，其中「THE KING」自3月重新開賣至今，已完成近三成的交屋入帳，充分展現上曜在南部高檔住宅市場的領導地位。

此外，上曜表示，在材料事業方面亦有重大突破，隨著信立（4303）成功入主普大，透過整合PVC、PU合成皮及真皮貼合，讓永捷（4714）、信立、普大擁有MIT的完整一條龍生產線，大幅提升集團在材料產業的競爭力，並為集團營收帶來顯著貢獻，創造集團在2024年全年營收年增76％。

上曜指出，近年來高科技產業在國內發展熱絡，其中南科總就業人口持續成長，高科技產業已在南部生根茁壯，儘管目前整體房地產市場供需不平衡、通貨膨脹等因素影響消費者購屋意願放緩，且整體市場有量縮之情形，然隨著政府積極推動南部產業發展、交通建設的完善、人口紅利商機的驅動，仍對深耕大台南房地產市場多年的上曜集團有著良好的市場拓展空間。

展望2025年，上曜表示，維持審慎樂觀態度，目前集團在手未交屋的成屋與預售屋加總總銷達473.5億元，除了隨著成屋穩健銷售入帳外，亦推進預售屋良好的銷售率與施作工程進度，包括九份子「湖映白」目前完工進度已近4成，銷售率已近完銷。

此外，公司將持續深耕台灣南部房地產市場，不僅手握逾1,400坪南科之土地，並以打造綠色、智慧、健康的居住環境為目標，透過採用環保建材、降低建築物碳足跡，以及積極導入智慧建築解決方案，不僅能提升產品的競爭力，更能滿足消費者對高品質生活的追求，為公司未來整體營運帶來穩健且持續的成長動能。