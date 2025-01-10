士電營收／積極趕工！12月衝34億元 去年全年350億元創新高
士電（1503）10日公告，2024年12月營收34.59億元，年增23.28%，單月創下同期新高、歷史次高紀錄；2024年全年營收350.71億元，年增10.18%，創下歷史新高。
士電指出，去年以來重電事業群持續成長，為了配合政府目標提前4年完工台電強韌電網，正積極趕工中，目前設備、資源、人力都在優化調整腳步中，希望能夠完成台電的需求，目前看起來是相當有信心。
產能方面，士電指出，在台電、民間綠能及外銷三大動能下，目前產能已達極限，為了因應未來3年至5年需求，將興建新廠提升接單能力，其中，大型變壓器預計今年第2季可式生產出貨，屆時產能可提升30%，中型變壓器預計較大型變壓器廠落後一年生產，但完工後可紓解大小型變壓器，預期完工後產能可提升3到4成。
展望未來，士電指出，重電事業群仍是一枝獨秀，目標積極擴廠以因應2年後的訂單，而電力設備市場的需求未來5到10年都難以緩解，至於價格上，在鋼片等原物料、人工成本持續上漲下，變壓器價格要下跌很難，整體而言，未來3年營運應可持續成長，對未來審慎樂觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言