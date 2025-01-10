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士電營收／積極趕工！12月衝34億元 去年全年350億元創新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

士電（1503）10日公告，2024年12月營收34.59億元，年增23.28%，單月創下同期新高、歷史次高紀錄；2024年全年營收350.71億元，年增10.18%，創下歷史新高。

士電指出，去年以來重電事業群持續成長，為了配合政府目標提前4年完工台電強韌電網，正積極趕工中，目前設備、資源、人力都在優化調整腳步中，希望能夠完成台電的需求，目前看起來是相當有信心。

產能方面，士電指出，在台電、民間綠能及外銷三大動能下，目前產能已達極限，為了因應未來3年至5年需求，將興建新廠提升接單能力，其中，大型變壓器預計今年第2季可式生產出貨，屆時產能可提升30%，中型變壓器預計較大型變壓器廠落後一年生產，但完工後可紓解大小型變壓器，預期完工後產能可提升3到4成。

展望未來，士電指出，重電事業群仍是一枝獨秀，目標積極擴廠以因應2年後的訂單，而電力設備市場的需求未來5到10年都難以緩解，至於價格上，在鋼片等原物料、人工成本持續上漲下，變壓器價格要下跌很難，整體而言，未來3年營運應可持續成長，對未來審慎樂觀。

台電 士電

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