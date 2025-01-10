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大同營收／12月42.8億元、月增5.7% 為半年來最佳

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

大同（2371）10日公告去年12月營收42.8億元，月增5.7%，主要受惠集團電子代工事業群客戶年底出貨潮，營收連三個月正成長並創近半年新高，惟前年同期認列大同莊園二期及台電冬山案收入墊高基期，年減31.59%。

大同累計去年營收474.78億元，年減5.7%。

大同表示，本業電力事業群中，馬達、電纜、節能空調事業12月表現持續亮眼，年增皆有雙位數成長。馬達內銷適逢年底電子大廠擴廠需求，外銷則有北美大型及中、小型馬達出貨增長加持，營收攀升三成，展望2025年，看好北美、澳洲、東協等主力市場表現。

電纜事業受惠台電產線滿載，訂單能見度達2027年，同時持續衝刺公共工程、集合住宅、廠辦之線纜商機。節能空調業績進補，12月營收年成長逾四成，主要原因來自電價上漲助攻節能商品需求提高，廠辦、賣場等大型空間更換空調設備商機熱絡。

電力事業群去年全年營收年成長12%。展望今年，電力事業群有望維持雙位數增長，尤其重電今年電力變壓器產能滿載，觀音新廠如火如荼趕工，力拚本季投產，將持續爭取台電強韌電網計畫釋出之訂單，及全力衝刺變壓器產品於北美市場商機，支應海外潛在龐大的電力與配電變壓器需求。

此外，大同表示，公司擁有中東阿曼海外生產據點，可快速支援以色列重建商機，且在地利優勢條件下節省運輸成本。

台電 大同 營收

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