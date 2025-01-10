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裕慶營收／12月6.59億元 月增212%、年增173%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

裕慶-KY（6957）公布2024年12月合併營收6.59億元，月增212.08%，年增173.13%，刷新展示架ODM歷年單月新高記錄；第4季合併營收11.43億元，季增9.31%、年增101.84%，創歷年同期新高；累計2024年全年合併營收40.14億元，年增3.88%，改寫歷年同期次高。

裕慶-KY 12月營收攻上6億元水準，除先前遞延商用展示架訂單順利出貨認列，主要成長動能來自於旗下專利燈具展示架、移動產品標籤車、智能灑水功能植物架與行動結帳車等新品商用展示架出貨逐步放量，加上12月新開發展示架閉門系統新品亦順利小量出貨供應給美國第一、二大的家居裝修產品零售商等，在商用展示架業務訂單出貨大幅增加下，不僅12月營收呈現倍數成長，更逆轉2024年全年營收較2023年成長。

裕慶-KY積極推動旗下商用展示架業務銷售結構優化，穩步擴大客戶合作量體、新產品開發以提高整體業務接單規模，並致力深化提供商用展示架業務客戶專業一條龍服務優勢，尤其2024年第4季商用展示架業務ODM業務銷售明顯年增188.44%，佔整體營收比重提高至74.6%，相較2023年同期的52.2%提振，帶動全年營收表現神龍擺尾。

裕慶-KY表示，目前掌握商用展示架、電動床機構件兩大業務在手訂單出貨量體亦齊步成長，有助今年第1季營運保持良好成長態勢，另外，持續與主要客戶推進新產品開發專案，有望進一步拓展未來業務的接單規模。

展望2025年上半年，裕慶-KY看好新客戶、新產品、新業務等三箭齊發，開創未來營運新一波成長動能，包括集團規劃今年第2季針對中國商用展示架生產導入抽管製程，完善生產垂直整合、成本及品質良好管控等綜效，加上舊金山新倉庫有機會在上半年完成啟用，下半年正式提供客戶後段分店及分部門包裝、理貨服務及商用展示架到店安裝等服務，有望創造未來營運更上層樓。

營收

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