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長榮航營收／去年12月及全年 皆創下歷史新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空。長榮航空／提供
長榮航空。長榮航空／提供

長榮航空（2618）去年12月合併營收達200.54億元，與前年同期合併營收187.43億元相較，年增率為6.99%，客運營收達126.42億元，年增率為0.24%，貨運營收達53億元，年增率為25.79%；2024年合併營收達2,210.09億元，較前年同期成長10.31%，單月合併營收及全年度合併營收皆創下歷史新高。

客運方面，因耶誕節及新年效應帶動歐美長程航線訂位量，載客率達8成5以上；東北亞航線受惠於賞楓遞延及滑雪活動，整體載客率接近9成。東南亞方面則因泰國免簽政策及馬來西亞、新加坡傳統旺季，加上美洲轉機至東南亞客量增加，載客率達8成5以上。

此外，澳洲、東北亞及東南亞等旅遊航線於農曆春節旺季區間整體訂位率皆已超過9成5，歐美航線也超過8成，且訂位率仍持續成長。

貨運方面，各市場出口需求暢旺，台灣AI伺服器、東南亞成衣服飾、虛擬貨幣挖礦機與電子品及大陸電商等貨源皆維持成長趨勢，另回應聖誕節前出貨艙位需求，長榮航空充分運用貨機及客機腹艙運能，積極攬收高價貨源，整體貨運營收維持穩健表現。

東南亞 營收 長榮航空

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