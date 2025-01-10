冠軍營收／去年34.52億元 年增9.97%

冠軍（1806）10日公布2024年12月合併營收2.82億元，年減5.04%；累計2024年第4季合併營收8.82億元，年增0.25%；累計2024年全年合併營收達34.52億元，年增9.97%。

冠軍表示，憑藉集團為磁磚業界第一家通過再生綠建材標章，並持續完善綠建材產品線，滿足市場對綠色建材的需求，且室內外磁磚費用對於建設公司來說只佔營建成本2~3%，使用綠色建材產品能有效大幅提升建商品牌，讓民眾居家生活品質與整體房屋價值朝向世界趨勢。

冠軍指出，積極深化與建商的合作，計劃將再生綠建材標章產品比重由55%提升至58%，持續引領行業的綠色轉型。

展望2025年第1季，冠軍強調，將繼續為建築業提供有效的淨零建築解決方案，推動綠建材產品及綠色生產工藝，以應對市場對環保、可持續建材日益增長的需求，並與建商和建築師攜手合作，共同推動綠建築的發展，打造更加永續的建築未來。

另外，隨著小宅市場的興起及民眾對居家生活品質的重視，冠軍推動「小宅貼大磚變豪宅」的趨勢，讓民眾以較低成本獲得高品質的居住享受，進一步推動大尺寸磁磚、中板、大板薄磚等產品的銷售，挹注集團整體營運持續穩健增長。