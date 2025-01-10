統一超營收／12月291.4億元 創同期新高

統一超（2912）10日公布去年12月合併營收為291.4億元，年增5.86%，創歷史同期新高，去年全年合併營收達3,379.3億元，成長6.63%。展望未來，統一超指出將持續開發話題商品與服務，架構超越顧客期待的OMO生活型服務平台。

統一超表示，台灣7-ELEVEN持續藉由創新、精業、整合3大策略深耕在地，集結集團品牌聯合展店打造新世代複合商場，全台超過7,000家門市持續開發話題新品與創新服務，串聯逾1,800萬OPENPOINT會員創新多元生活消費體驗，帶動業績穩健成長，更已連續六年被納入道瓊永續指數，獲得全球食品零售業排名第三。轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、上海7-ELEVEN、統一速達(黑貓宅急便)、悠旅生活(星巴克)等，均挹注整體營收成長。

統一超指出，台灣7-ELEVEN持續以OPENPOINT點數生態圈為基石擴大會員服務，為滿足12月點數兌換旺季，OPENPOINT APP提供上百種跨產業、跨通路的點數兌換選擇，其中點數折抵代收項目已超過30項、使用人次兩位數成長；秉持統一企業集團致力於提供多元生活服務平台，全新「uniopen」數位平台開站，整合集團會員、點數以及支付等核心功能及活動，正式開站首周參訪人數倍增，藉此提升會員黏著度。

台灣7-ELEVEN鮮食經營以跨界合作、米其林饗宴、旅遊美食、輕火鍋等多元做法，帶動相關類別業績成長一至三成。除與「寶可夢」跨界合作、開發和風洋食鮮食新品外，更擴大結合日用品、OPENPOINT APP數位服務，吸引年輕世代體驗；全新企劃「日本拉麵盛典」攜手「銀座篝」、「一風堂」兩大名店，神還原店內經典美味開發微波即食的超商拉麵；自有鮮食品牌「星級饗宴」攜手台北W飯店的法式餐廳開發一系列法餐料理；掌握「冒煙商機」推出微波加熱即食鍋物，並首創推出全新「輕火鍋」新商模，陸續於1,500家門市導入饗喫鍋火鍋專區。

超前部署跨年、農曆新年商機，7-LEVEN為應援各地跨年活動，在跨年晚會重點熱點區域近千家7-ELEVEN門市，以及風景區、交通轉運及觀光型商場等門市備貨量較平日增五倍，更出動OPEN!行動購物車以小型門市型態駐跨年熱點，CITY系列飲品、鮮食等銷售倍增；因應提早採買年貨需求，7-ELEVEN總選品總數超過千種，更藉由全台逾7,000家門市與i預購、i划算雙平台擴大團購商機，挹注相關類別業績成長一至四成；看好歲末年終買福袋抽大獎的小確幸商機，搶先全台通路推出第一波IP聯名福袋，搭配保時捷、黃金、百萬OPENPOINT點數等豐富千萬大獎，再創一波億元福袋經濟。

2025年元月，台灣7-ELEVEN持續滿足圍爐年菜、拜年賀禮、除舊布新、春酒尾牙等新春商機，持續開發話題商品與服務，更藉由時來運轉全店優惠活動增添買氣，並串聯OPENPOINT APP、i預購、i划算、OPEN NOW、智FUN機等多元數位採買管道，滿足顧客購物便利性、開創門市新銷售機會，將持續架構超越顧客期待的OMO生活型服務平台。