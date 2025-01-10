統一超營收／去年全年首次突破3,300億元 再創歷史新高

統一超（2912）10日公告12月合併營業額291.44億元，較去年同期成長5.86%，刷新歷史同期新高水位，亦創下單月歷史第三高。全年合併營收已突破3,300億元，年成長6.63%，再締新猷。

台灣7-ELEVEN持續藉由創新、精業、整合三大策略深耕在地，集結集團品牌聯合展店打造新世代複合商場，全台超過7,000家門市持續開發話題新品與創新服務，串聯逾1,800萬OPENPOINT會員創新多元生活消費體驗，帶動業績穩健成長。另，轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、上海7-ELEVEN、統一速達（黑貓宅急便）、悠旅生活（星巴克）等，均挹注整體營收成長。

統一超去年12月營收創單月歷史第三高紀錄，主要受惠台灣7-ELEVEN持續穩健展店，掌握年貨採買、冬至、聖誕節、跨年派對、低溫保暖等節慶節令商機，深耕鮮食、CITY系列、零食、飲品、預購等商品結構，串聯線上線下多元銷售管道、滿足各種購物場景。

台灣7-ELEVEN持續以OPENPOINT點數生態圈為基石擴大會員服務，為滿足12月點數兌換旺季，OPENPOINT APP提供上百種跨產業、跨通路的點數兌換選擇，其中點數折抵代收項目已超過30項、使用人次兩位數成長；同時全新「uniopen」數位平台開站，整合集團會員、點數以及支付等核心功能及活動，正式開站首周參訪人數倍增，藉此與會員在數位生活中有更多精彩互動、提升會員黏著度。

台灣7-ELEVEN鮮食經營以跨界合作、米其林饗宴、旅遊美食、輕火鍋等多元做法，帶動相關類別業績成長一至三成。二度與風靡全球的「寶可夢」跨界合作，開發和風洋食鮮食新品外，更擴大結合日用品、OPENPOINT APP數位服務，吸引年輕世代體驗；掌握「冒煙商機」推出微波加熱即食鍋物，並首創推出全新「輕火鍋」新商模，以全天候自煮即食、小份量可開鍋為訴求，陸續於1,500家門市導入饗喫鍋火鍋專區。

邁入2025年元月，統一超表示，台灣7-ELEVEN持續滿足圍爐年菜、拜年賀禮、除舊布新、春酒尾牙等新春商機，開發話題商品與服務，更藉由時來運轉全店優惠活動增添買氣，串聯OPENPOINT APP、i預購、i划算、OPEN NOW、智FUN機等多元數位採買管道，滿足顧客購物便利性、開創門市新銷售機會，將持續架構超越顧客期待的OMO生活型服務平台。