美時營收／2024年186億元 創歷史新高

美時（1795）10日公布2024年自結合併營收186億元，比去年同期成長 10%，創下公司歷史新高。其中12月自結合併營收為14.63億元，月增38%，年增7%，延續穩健成長態勢。

美時表示，2024年第4季營收表現亮眼，達44億元，年增29%。出口業務較去年同期大幅增長超過60%，主要來自美國抗血癌藥物Lenalidomide、及全球腫瘤藥品的強勁需求；同時，亞洲市場營收年增10%，泰國市場表現尤為突出，第4季營收較去年同期成長 450%，得益美時與Teva Pharma Thailand產品整合所產生的綜效。全年出口及亞洲市場營收分別年增15%和4%。

2024年，美時積極推進東南亞市場布局，鞏固區域領導地位。8月成功整合Teva Pharma Thailand後，進一步加強醫院和藥局通路，提升市場滲透率。2025年1月初，公司提前完成 越南抗感染藥物Alphachymotrypsine Choay的收購，預計2025年第1季開始貢獻業績。該產品2023年在越南及柬埔寨的年銷售額達 2200萬美元。