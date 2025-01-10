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商億營收／12月3.95億元、年增逾二成 創25個月新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

商億-KY（8482）10日公布去年12月合併營收為3.95億元，月增46.41%、年增22.91%，單月營收創25個月新高。商億-KY表示，主要是受惠於美國客戶積極搶單及柬埔廠稼動率拉高所致。累計2024年營收37.04億元，年增2.55%。

展望2025年，商億-KY表示，今年迎來四大成長動能，包含主要客戶庫存調整完成、新品牌客戶加入、啟動產品價格調漲，以及美國準總統川普即將上任帶來的優勢，在內外環境助力下，將走出營運谷底邁向黃金時代。

商億主要客戶都來自美國市場，隨著川普將於2025年1月20日正式就職，預期將針對關稅調漲及管控非法移民等政策重點著墨，商億不僅因兩大政策引爆商億成長動能，也將在稼動率及毛利率雙雙提升、結合合約訂單高能見度及新品牌客戶助益等多重引領下，公司展望樂觀。

傢具製造業為勞力密集產業，預料川普上任後會有更嚴格的非法移民政策，此舉可能對美國本土傢具製造業帶來衝擊並加速產業外移。越南、中國大陸、加拿大、墨西哥為家具產業輸美前四大的進口國,隨著美中關係持續緊張且川普日前預告將額外加徵高額關稅，進一步縮減客戶利潤等諸多不確定因素，迫使美國客戶紛紛積極轉單。而商億早在2019年於柬埔寨策略性設立第二個生產基地，成為川普關稅效應下的受惠者。

商億-KY董事長謝智通表示，目前美國現有客戶積極追加訂單，部分客戶也主動表示願意加價以鎖定產能，柬埔寨廠區的優勢在於面積約為中國大陸廠的一倍、勞力成本低、運輸成本低，在持續擴大產能新客戶也積極訪視柬埔寨廠並表示強烈下單意願，公司樂觀看待2025年營收將有雙位數成長，且在客戶主動加價效應下，毛利率也可望進一步上調，帶動整體獲利躍升。

川普 美國

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