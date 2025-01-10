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東哥遊艇營收／12月3,643萬元 年減94.2%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

豪華遊艇製造商東哥（8478）10日公告12月營收3,643萬元、年減94.2%；累計去年全年營收為49.43億元，年減21.8%。展望營運前景，東哥表示，將持續推進產品開發及策略優化，以維持品牌優勢及確保長期穩健成長。

據了解，東哥12月營收銳減，主要是認列遊艇銷貨收入減少所致；加上銷售通路策略調整，同時造成營收認列出現遞延，使得營運表現有所波動。

東哥指出，因收入採一次性認列的營運特性，該公司單月或單季營收數字會因當期銷售的產品組合變化而有差異；加上去年產能調配影響生產排程，並且自第4季起，進一步調整多元化銷售通路策略，導致銷售時點遞延。

該公司強調，疫情結束後，整體遊艇市場銷售模式回歸季節性因素；而東哥因通路模式調整，影響短期營運表現，但公司將持續推進產品開發及策略優化，以維持品牌優勢及確保長期穩健成長。

東哥並認為，美國總統大選後，川普政府雖使全球政經情勢存在不確定性風險，但預期其政策整體上將對高端奢侈產業帶來正面影響；其中對企業和個人的減稅措施及低利政策，被視為將成為推動經濟成長的關鍵因素，提振市場信心，並使富豪可支配收入增加，更加驅動高端奢侈品的消費動能。

據了解，東哥正致力於開發不同系列遊艇及更大型產品，今年正式亮相的PURO系列深獲船主青睞，高雄現有兩個組裝廠已滿載，接單並已看到2026年。

東哥 營收

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