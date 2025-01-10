晶華營收／12月增近二成 看好圍爐商機加開貴賓廳衝營收

晶華（2707）10日公布12月營收6.71億元，月增19.31%、年減3.38%。晶華表示，12月在熱絡的聖誕與跨年檔期以及尾牙派對等餐敘需求增加的利多助攻之下，集團旗下各酒店的住房與餐飲業績皆向上攀升。

晶華第4季合併營收為17.12億元，較第3季成長18.03%。全年合併營收62.97億元，較去年同期減少6.91%，若不含太魯閣晶英酒店因地震影響自4月暫停營業至今的營收，與去年同期相比仍成長0.74%。

展望後市，即將到來的寒假和農曆春節連假，可望延續聖誕跨年的消費熱潮、持續推升餐飲與住房營收。集團旗下各飯店的除夕圍爐宴都已經滿座，台北晶華本周再釋出地下三樓「晶英會」的場地，推出每桌36,800元的中式海派火鍋圍爐宴，繼續衝高整體營收。

同時間，年菜外賣的銷售狀況也非常樂觀，館內業績和去年同期相比已經成長10%，館外零售通路則是與美式大賣場以及便利商店合作推出冷凍年菜，透過豐儉由人的菜色內容與價格，全方面滿足消費者除夕圍爐需求。

住房表現方面，台北晶華、台南晶英與晶泉丰旅的農曆春節期間住房率均已超過九成。甫於去年9月開幕的北投晶泉丰旅更是受溫泉旺季之惠，1月除住房率高達80%外，平均房價也上看10,000元。

位於花蓮的太魯閣晶英酒店即將在1月16日迎來復業後的第一批房客，業務同仁也正積極爭取過年後的員旅及企業團建市場，期望透過各項與山林共好、探索在地自然生態的行程，吸引同樣擁有永續環保概念的旅人青睞，帶動集團年後整體業績的成長。