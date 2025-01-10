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華航營收／去年12月單月、第4季與全年 全刷新歷史新高紀錄

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航。聯合報系資料照片／記者程嘉文攝影
華航。聯合報系資料照片／記者程嘉文攝影

華航（2610）2024年12月份合併營業收入184.57億元，第4季合併營業收入528.93億元，寫下歷年單月、單季最佳成績；累計2024全年合併營收2,038.74億元，創開業以來最高，年增幅10.31%。

12月華航客運收入為107.25億元，較11月增幅7.68%，較上年同期成長9.03%。適逢耶誕節出遊旺季，歐洲航班載客率達8成以上，其中倫敦更達9成。1月農曆春節假期即將到來，東北亞及東南亞的峴港、峇里島和清邁等航線訂位多超過9成，大洋洲的雪梨、布里斯本及墨爾本等已近95成。

華航積極布局客運市場，為擴大服務旅運需求與喜愛皮卡丘的旅客，1月起「皮卡丘彩繪機CI」派飛高雄往返的CI176/CI177高雄-大阪及 CI164/CI165 高雄-首爾（仁川），並視航班調度彈性調整；2月3日起恢復CI198/CI199高雄-熊本航線，訂位量持續成長；2月4日至3月29日高雄-東京每周二、六增飛CI126/ CI127。

總計華航從高雄出發航點有東京、大阪、熊本、琉球、首爾仁川、首爾金浦、曼谷、新加坡、馬尼拉、上海、深圳、廈門、香港等13個航點，每周75個班次，為國籍航空最多。

貨運方面，2024年整體收入達607.11億元，較前一年成長6.23%，其中12月貨收62.37億元，較上月成長6.55%，較去年同期增加20.71%。

12月耶誕節購物季，跨境電商持續出貨，各地工廠亦於年終前趕工，加強出貨力度，高價艙位、包機需求挹注，帶動整體空運市場價量勁揚，貨收與單位收益均續創今年新高。隨著步入新年度，預期農曆年節前各地仍有出貨潮，華航將持續掌握市場脈動充盈收入。

華航 首爾

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