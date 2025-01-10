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遠百營收／12月27.6億元 年減5.2％

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

遠百（2903）10日公告去年12月合併營收為27.6億元，年減5.2％，去年累計合併營收為349.9億元，年減4.7％。

遠百旗下包括遠東百貨、轉投資遠東SOGO百貨與量販愛買、百貨超市City Super等，共有44家門店，遠百表示，未來也將持續展店，朝向國際化百貨零售集團布局。

大陸市場方面，大陸重慶遠東城於去年5月初試營運，面積達2.4萬坪，日均客流量達80萬人次，去年租金估可達人民幣3.2億元（約新台幣13.7億元），今年租金收益估將達人民幣5億元。

遠百指出，遠百寶慶店已啟動改建，預計今年第一季拆除完畢，四到五年可完工，將在2028年開幕，期望能成為全亞洲第一家綠色百貨，帶給消費者新的體驗；新北市TPARK園區作為遠百的中心商業區，約60%作為產業用地，40%為公共設施使用，佔地面積為1萬到1.5萬坪，目前也規劃再增新據點，預期在2028年開幕。

營收 遠百

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