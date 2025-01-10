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潤泰全營收／12月為4.1億元 年增120.3％

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

潤泰全（2915）10日公告去年12月營收為4.1億元，年增120.3％，創54個月以來新高，去年累計營收為28.9億元，年增7.93％。

潤泰全指出，第四季成長主要受惠於高鑫的股利挹注。潤泰全表示，除本業紡織穩定成長外，貿易、零售方面則因年末週年慶、購物潮助攻，進一步推升成長動能。

此外，公司轉投資版圖涵蓋中裕（4147）、浩鼎（4174）及日友（8341）等企業，目前持有的上市櫃投資市值約408億元，非上市櫃投資部分則以南山人壽為主，市值高達1,004億元。南山人壽表現穩健，成為潤泰全獲利的重要推手。

土地資產方面，包含觀音廠、中壢廠與新豐、台中等土地，公司表示目前無立即處分的壓力，將根據市場條件適時釋出。

潤泰全

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