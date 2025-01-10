統一營收／12月514億元、年增4.6% 去年全年6,576億元

統一（1216）10日公告去年12月合併營收為514.3億元，年增4.6%，去年累計營收為6,576.3億元，年增13.19％。

統一企業受惠於旗下轉投資中控、統一超等營收增長挹注，12月合併營收達514.3億元年增4.6％；累計營收達6,576.3億元，年增13.19％。隨著去年12月營收公布，統一第4季的的獲利持穩，可期望2025年獲利再向上衝高。

統一企業朝著「穩健、健康」為基礎挺進，朝著建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進，營收、獲利一直在一個穩定成長軌道上。

另外，統一持有統一中控72.8%股權，統一集團長期深耕中國大陸聚焦經營，受惠於大陸開始推振興經營政策，民生必需產業也會跟著受惠，未來統一中控營收朝著達人民幣500億元挺進，統一中控的成長力道勢必加快，統一將跟著母以子貴。