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冠軍營收／2024全年34.52億元 年增約一成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

冠軍（1806）10日公告，2024年12月營收2.82億元，年減5.04％；累計2024年第4季營收8.82億元，年增0.25％；2024年全年營收達34.52億元，年增9.97％。

冠軍表示，憑藉集團為磁磚業界第一家通過再生綠建材標章，並持續完善綠建材產品線，致力於滿足市場對綠色建材的需求，且室內外磁磚費用對於建設公司來說只佔營建成本2％～3%，使用綠色建材產品能有效大幅提升建商品牌，讓民眾居家生活品質與整體房屋價值朝向世界趨勢。

公司銷售進一步帶動旗下台灣地區合作簽約門市、工程通路等兩大業務客戶拉貨動能穩定攀升，冠軍積極深化與建商的合作，並計劃將再生綠建材標章產品比重由55％提升至58％，持續引領行業的綠色轉型。

綠建築浪潮下，冠軍指出，不僅提供綠色建材產品，更能夠以「節能外牆乾掛系統」、「冠軍屋頂隔熱節能系統」兩大綠色創新專利工法，落實建築物節能、減碳及減廢、施工快速、省時省工及後續維護成本低等需求，不僅如此，冠軍在磁磚生產過程中使用50%生產循環回收料、6.5%廢陶瓷粒料與43.5%天然原料，實現資源高效再利用，減少資源消耗與廢棄物排放，同時有效降低碳足跡，為建築業的綠色轉型貢獻力量。

展望今年第1季，冠軍指出，將繼續為建築業提供有效的淨零建築解決方案，推動綠建材產品及綠色生產工藝，以應對市場對環保、可持續建材日益增長的需求，並與建商和建築師攜手合作，共同推動綠建築的發展，打造更加永續的建築未來。另一方面，隨著小宅市場的興起及民眾對居家生活品質的重視，冠軍推動「小宅貼大磚變豪宅」的趨勢，讓民眾以較低成本獲得高品質的居住享受，進一步推動大尺寸磁磚、中板、大板薄磚等產品的銷售，助力集團整體營運持續穩健增長。

建商

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