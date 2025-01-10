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士電大啖台電訂單 去年營收350億創新高

中央社／ 台北10日電

受惠台電強韌電網計畫變壓器拉貨，士林電機今天下午公布2024年全年自結合併營收新台幣350.71億元，年增10.18%，創歷年新高。

其中去年12月士電自結營收近新台幣34.6億元，是2月以來高點，也創同期新高和歷年單月次高；去年第4季自結營收89.25億元，創歷年同期新高。

士電積極擴充大型變壓器新廠產能，規劃今年第1季設備導入，第2季正式生產，屆時大型變壓器產能可增加30%，因應台電、民間綠能、以及外銷市場所需。

在訂單能見度，士電說明，目前國內接單最少1.5年之後、國外接單2年後發酵，3年內士電訂單能見度沒有問題。

在人工智慧（AI）應用布局，士電表示，AI伺服器和CoWoS先進封裝製程設備所需自動化產品，包括AI伺服器液冷散熱系統設備用器材，持續研發中。

士電 新台幣

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