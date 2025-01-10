士電大啖台電訂單 去年營收350億創新高
受惠台電強韌電網計畫變壓器拉貨，士林電機今天下午公布2024年全年自結合併營收新台幣350.71億元，年增10.18%，創歷年新高。
其中去年12月士電自結營收近新台幣34.6億元，是2月以來高點，也創同期新高和歷年單月次高；去年第4季自結營收89.25億元，創歷年同期新高。
士電積極擴充大型變壓器新廠產能，規劃今年第1季設備導入，第2季正式生產，屆時大型變壓器產能可增加30%，因應台電、民間綠能、以及外銷市場所需。
在訂單能見度，士電說明，目前國內接單最少1.5年之後、國外接單2年後發酵，3年內士電訂單能見度沒有問題。
在人工智慧（AI）應用布局，士電表示，AI伺服器和CoWoS先進封裝製程設備所需自動化產品，包括AI伺服器液冷散熱系統設備用器材，持續研發中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言