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亞泥營收／12月70.85億元、年增12.2%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

亞泥（1102）10日公布2024年12月合併營收70.85億元，年增12.2%；2024年全年合併營收762.89億元，年減4.8%。亞泥12月營收衝刺雙位數增長，穩健迎接市場新局。

亞泥2024年度合併營收較去年衰退，主要是受大陸市場價格和銷量雙跌影響。然而，憑藉台灣市場穩健的策略布局，亞泥實現台控業務年成長，充分展現營運韌性和卓越調控能力。

法人分析指出，2024年亞泥台控成長主要動能，來自亞東預拌持續穩步增長，和子公司股市投資獲利加持，而嘉惠電力第二期發電量增加，和遠龍不銹鋼銷量成長，同樣對全年營收貢獻良多。

若聚焦去年12月單月表現，亞泥合併營收達70.85億元，年成長12.2%。除了台控表現亮眼外，大陸市場因出現回暖跡象，中控的水泥售價和銷量回升，也是關鍵，反映出亞泥在兩岸市場的靈活應變，才能在年底交出亮眼成績單。

亞泥表示，儘管外部環境充滿挑戰，公司仍秉持務實穩健策略，深耕本業，優化投資布局。展望2025，亞泥將以減碳和淨零目標為核心，推動創新發展，確保企業長期穩健成長，為利害關係人創造更大的價值。

亞泥 營收

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