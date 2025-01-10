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汎德永業營收／去年全年576億元、營收再創新高 連兩年雙位數成長

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

汎德永業（2247）10日公告2024年12月合併營收43.3億元，較2023年同期成長25.34%；第4季合併營收為140.9億元，年增36.62%，歷史同期新高；累計2024年全年合併營收576.4億元，年增13.35%，營運再創歷史新高。

台灣整體車市新車銷售2024年回歸平穩銷售表現，在2023年因疫情遞延效應影響後，2024年整體銷售年減4%，汎德永業則受惠旗下三大品牌電動車熱銷，且汽油動力車銷量仍維持穩健下，推升全年營運表現再創新高，年增達13.35%，更連續兩年達雙位數成長，營運表現持續優於國內整體新車市場，坐穩台灣車市領先地位。

汎德永業指出，今年BMW汽油動力車款保持強勁銷售氣勢，加上電動車大量抵港帶動銷售表現成長，其中暢銷車包含BMW汽油動力車款X1、X2、X3、X4、2AT，以及電動車iX、iX1、i4等，推升BMW今年交車數再寫新紀錄，純電車款交車占比更已達三成，創造市場佳績。此外，Porsche經典跑車911、718及主力車款Cayenne Coupe全年銷售氣勢強勁，帶動業績表現出色，使新車銷售與維修保養業務均維持穩健成長態勢。

展望2025年，公司對BMW與Porsche新車銷售表現持續樂觀，BMW新車收單數量仍在高水位，最新發表的全新第四代BMW X3，預計將導入20 xDrive xLine、20 xDrive M Sport、M50 xDrive三車型因其訂價、定位十分具市場競爭力，訂單數量十分強勁。而BMW全新汽油動力車款1系列車款也即將在本月到港，從預計到港車數來看，預期今年BMW新車數量將維持高峰，全年營運表現樂觀。

BMW 新車銷售

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