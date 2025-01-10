台灣虎航營收／12月12.99億元、年增14% 寫同期單月新高

台灣虎航（6757）2024年12月自結單月營收12.99億元，年增加14%，為同期單月新高。2024年自結總營收為164.23億元，相較於2023年的營收124.68億元，年增31.7%，為歷史新高。

台灣虎航前三季營收為126.36 億元，年增率39.6%，營業利益32.61億元，年增67.8%，營業毛利率和營業淨利率分別達32%、26%，稅後純益為24.76億元，每股純益（EPS）5.52元，較去年同期漲幅73%。

台灣虎航是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，2024年11月開航第20個日本航點宮崎，也將於1月21日將再開航高雄-新千歲航線。隨著滑雪及農曆新年傳統出遊旺季到來，從已售出及旅遊業成團情況觀察，旅遊熱度不減，整體旅遊市場需求暢旺。

此外，台灣虎航於2025年預計將再迎接兩架A320neo新型客機，並透過延長6架租約飛機，持續將機隊進行汰舊換新，靈活應變全球飛機製造商延遲交付影響。

台灣虎航自11月29日掛牌以來股價表現持續亮眼，法人預估在第4季油價相對疲軟，客運需求持續強勁下，2024全年獲利成長超越去年可期，且接續農曆春節長假及賞櫻旺季，普遍看好2025年客運收益。