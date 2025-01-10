紡織股12月營收跳 廣越年增42%、光隆年增38%

紡織股廣越（4438）、光隆（8916）10日公告去年12月營收，皆較去年同期大幅成長。廣越12月合併營收11.43億元，較去年同期增長42%，2024年營收164.85億元，年減0.39%。光隆12月營收5.34億元，年增38.3%，2024年營收78.93億元，年增2.4%。

光隆去年受羽絨原料事業影響，營收雖未創下新高，但成衣事業創下史上次高，是業績主要動能。展望今年第1季，光隆表示，羽絨原料事業將擺脫去年陰霾，出貨動能轉強，加上建案預期開始貢獻，估將延續去年第4季的成長力道。

光隆去年第4季營收16.46億元，年增25.7%，成衣事業無論12月或第4季都有亮眼表現，分別成長122%及68.1%。去年光隆三大事業業績表現來看，成衣事業成長7.4%，家紡事業成長3%，羽絨原料事業則是衰退9.9% ; 以營收比重來看，毛利率居首的成衣事業占比突破六成，來到61.4%，家紡事業占比為18.9%，表現持平，羽絨原料事業則下降至19.2%。

光隆資產活化案中，中和建案已預售完銷，即將進入交屋潮，且該案為光隆100%轉投資子公司所有，該案銷售預計最快在今年第1季起即可開始挹注集團合併營收。

廣越董事長吳朝筆表示，2024年上半年營運仍稍受客戶庫存調整影響，惟下半年開始營運狀況反轉，第4季過往雖為傳統淡季，但隨客戶為期兩年的庫存調整及產業供應鏈重整到尾聲，出貨暢旺，呈現淡季不淡，第4季營收34.01億元，年增29.4%。

2025年廣越營運將續旺，目前訂單能見度已到第3季，公司預估營運維持強勁正成長趨勢；廣越除掌握現有客戶訂單及產品項目，也積極接洽新品牌客戶，2025年將新增兩個新品牌客戶訂單挹注營收，營運版圖可望持續擴大。