快訊

62票反對、51票贊成！ 政院「憲訴法覆議案」遭藍白封殺

8年研究案拿3億元 王鴻薇爆中山大學副教授淪「綠側翼」

加州大火失控！拜登兒子1.3億豪宅「燒得精光」 慘剩2根煙囪

紡織股12月營收跳 廣越年增42%、光隆年增38%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

紡織股廣越（4438）、光隆（8916）10日公告去年12月營收，皆較去年同期大幅成長。廣越12月合併營收11.43億元，較去年同期增長42%，2024年營收164.85億元，年減0.39%。光隆12月營收5.34億元，年增38.3%，2024年營收78.93億元，年增2.4%。

光隆去年受羽絨原料事業影響，營收雖未創下新高，但成衣事業創下史上次高，是業績主要動能。展望今年第1季，光隆表示，羽絨原料事業將擺脫去年陰霾，出貨動能轉強，加上建案預期開始貢獻，估將延續去年第4季的成長力道。

光隆去年第4季營收16.46億元，年增25.7%，成衣事業無論12月或第4季都有亮眼表現，分別成長122%及68.1%。去年光隆三大事業業績表現來看，成衣事業成長7.4%，家紡事業成長3%，羽絨原料事業則是衰退9.9% ; 以營收比重來看，毛利率居首的成衣事業占比突破六成，來到61.4%，家紡事業占比為18.9%，表現持平，羽絨原料事業則下降至19.2%。

光隆資產活化案中，中和建案已預售完銷，即將進入交屋潮，且該案為光隆100%轉投資子公司所有，該案銷售預計最快在今年第1季起即可開始挹注集團合併營收。

廣越董事長吳朝筆表示，2024年上半年營運仍稍受客戶庫存調整影響，惟下半年開始營運狀況反轉，第4季過往雖為傳統淡季，但隨客戶為期兩年的庫存調整及產業供應鏈重整到尾聲，出貨暢旺，呈現淡季不淡，第4季營收34.01億元，年增29.4%。

2025年廣越營運將續旺，目前訂單能見度已到第3季，公司預估營運維持強勁正成長趨勢；廣越除掌握現有客戶訂單及產品項目，也積極接洽新品牌客戶，2025年將新增兩個新品牌客戶訂單挹注營收，營運版圖可望持續擴大。

營收

延伸閱讀

寒流還穿羽絨？免千元「麵包外套」成時尚新寵 機車族也擋風保暖

仁寶去年12月合併營收月減19% 探十個月低點

聯強2024年合併營收年增7% 四大業務熱轉

正隆去年12月合併營收年增20% 建案進補

相關新聞

台灣虎航營收／12月12.99億元、年增14% 寫同期單月新高

台灣虎航（6757）2024年12月自結單月營收12.99億元，年增加14%，為同期單月新高。2024年自結總營收為16...

星宇航空營收／12月35.37億元、年增48% 創歷史新高

星宇航空（2646）2024年12月總營收為35.37億元，月增率18%，年增率48%，創單月歷史新高。其中，12月客運...

中信金去年猛賺720億元、EPS 3.64元 法人估配息上看這數字

中信金控（2891）於10日公告2024年12月份自結盈餘，12月份單月稅後盈餘為37.02億元，累計全年合併稅後盈餘7...

高端腸病毒疫苗進軍東協 股價跳空漲停、排隊買單破萬張

高端疫苗（6547）9日宣布，與法國醫藥公司Substipharm Biologics（S-Bio）簽署區域經銷合約，共...

台股紅翻黑 金控股跌多於漲

金融股10日普遍下跌，其中國泰金（2882）12月受到兩大一次性原因影響，單月合併稅後虧損19.1億元，金控股中以國泰金...

中鋼（2002）股價見1字頭「不會倒」的股票卻套你最深？ 專家：不代表不會賠

個股本來就會有波動，尤其又是景氣循環股，但這些老牌傳產偏偏滿足了部分投資需求：經營穩定，會發股息，「不會倒」的大公司，許多人的第一檔股票，或許就是參考了長輩建議而選擇的中鋼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。