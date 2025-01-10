快訊

62票反對、51票贊成！ 政院「憲訴法覆議案」遭藍白封殺

8年研究案拿3億元 王鴻薇爆中山大學副教授淪「綠側翼」

加州大火失控！拜登兒子1.3億豪宅「燒得精光」 慘剩2根煙囪

星宇航空營收／12月35.37億元、年增48% 創歷史新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空示意圖。聯合報系資料照
星宇航空示意圖。聯合報系資料照

星宇航空（2646）2024年12月總營收為35.37億元，月增率18%，年增率48%，創單月歷史新高。其中，12月客運營收30.16億元，月增20%，年增44%，隨著年底假期效應浮現，尤其是洛杉磯航線自12月22日起增為每周10班，北美航線載客率表現亮眼，帶動客運營收穩健成長。

貨運市場方面，12月營收為3.65億元，月增15%，年增97%，受益於全球年底出貨旺季，推動消費性產品、電商等市場需求，亞太至北美航線貨運量及運價穩定成長，使貨運收入同步創歷史新高。

為迎接農曆春節及寒假旺季需求，星宇航空針對熱門航點國家如日本、泰國、越南等進行放大機型或增加班次，並與旅行社攜手推出關島包機，以提升區域航線整體運力。因應4月將於大阪舉行的世界博覽會，以及持續暢旺的旅遊需求，星宇航空將持續優化日本航線，並計劃開闢神戶航線。自5月起，大阪航線每日兩班皆採用A350執飛，為旅客帶來更舒適的飛行體驗。此外，放大機型以A350執飛的胡志明航線早班機JX711/JX712，將於1月15日起提供頭等艙服務，耕耘北美東南亞轉機客高端市場。

展望2025年，星宇航空預計引進7架廣體客機，分別為3架A330neo、2架A350-900以及2架新機型A350-1000，截至今年底機隊規模將達33架。同時，星宇航空積極擴展新市場，規劃開闢2至3個新航點，其中包含第四條美國航線，以進一步增強北美市場競爭力。此外，星宇航空1月9日宣布執行5架A350F貨機選擇權，將貨運機隊擴增至10架A350F貨機，充分展現星宇航空對於貨運市場長期穩健發展的高度信心。

受益於航網趨於綿密，轉機旅客穩健成長，隨著機隊及運能漸具規模，營運效益將逐漸顯現，使星宇航空在市場中持續保持高速成長動能，進一步強化競爭力，藉以提升市場佔有率並增加品牌價值。

星宇航空 航線

延伸閱讀

大馬議員稱星宇檳城台北暫停飛 旅遊局盼重啟

華航年終6.6個月寫新高！空服員淚謝「幸福企業」：領導者懂拉高格局

星宇 斥資5億建新總部

星宇航空與旅客共享驚喜 限定聖誕甜點讓旅程更升級

相關新聞

台灣虎航營收／12月12.99億元、年增14% 寫同期單月新高

台灣虎航（6757）2024年12月自結單月營收12.99億元，年增加14%，為同期單月新高。2024年自結總營收為16...

星宇航空營收／12月35.37億元、年增48% 創歷史新高

星宇航空（2646）2024年12月總營收為35.37億元，月增率18%，年增率48%，創單月歷史新高。其中，12月客運...

中信金去年猛賺720億元、EPS 3.64元 法人估配息上看這數字

中信金控（2891）於10日公告2024年12月份自結盈餘，12月份單月稅後盈餘為37.02億元，累計全年合併稅後盈餘7...

高端腸病毒疫苗進軍東協 股價跳空漲停、排隊買單破萬張

高端疫苗（6547）9日宣布，與法國醫藥公司Substipharm Biologics（S-Bio）簽署區域經銷合約，共...

台股紅翻黑 金控股跌多於漲

金融股10日普遍下跌，其中國泰金（2882）12月受到兩大一次性原因影響，單月合併稅後虧損19.1億元，金控股中以國泰金...

中鋼（2002）股價見1字頭「不會倒」的股票卻套你最深？ 專家：不代表不會賠

個股本來就會有波動，尤其又是景氣循環股，但這些老牌傳產偏偏滿足了部分投資需求：經營穩定，會發股息，「不會倒」的大公司，許多人的第一檔股票，或許就是參考了長輩建議而選擇的中鋼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。