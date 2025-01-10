星宇航空營收／12月35.37億元、年增48% 創歷史新高

星宇航空（2646）2024年12月總營收為35.37億元，月增率18%，年增率48%，創單月歷史新高。其中，12月客運營收30.16億元，月增20%，年增44%，隨著年底假期效應浮現，尤其是洛杉磯航線自12月22日起增為每周10班，北美航線載客率表現亮眼，帶動客運營收穩健成長。

貨運市場方面，12月營收為3.65億元，月增15%，年增97%，受益於全球年底出貨旺季，推動消費性產品、電商等市場需求，亞太至北美航線貨運量及運價穩定成長，使貨運收入同步創歷史新高。

為迎接農曆春節及寒假旺季需求，星宇航空針對熱門航點國家如日本、泰國、越南等進行放大機型或增加班次，並與旅行社攜手推出關島包機，以提升區域航線整體運力。因應4月將於大阪舉行的世界博覽會，以及持續暢旺的旅遊需求，星宇航空將持續優化日本航線，並計劃開闢神戶航線。自5月起，大阪航線每日兩班皆採用A350執飛，為旅客帶來更舒適的飛行體驗。此外，放大機型以A350執飛的胡志明航線早班機JX711/JX712，將於1月15日起提供頭等艙服務，耕耘北美東南亞轉機客高端市場。

展望2025年，星宇航空預計引進7架廣體客機，分別為3架A330neo、2架A350-900以及2架新機型A350-1000，截至今年底機隊規模將達33架。同時，星宇航空積極擴展新市場，規劃開闢2至3個新航點，其中包含第四條美國航線，以進一步增強北美市場競爭力。此外，星宇航空1月9日宣布執行5架A350F貨機選擇權，將貨運機隊擴增至10架A350F貨機，充分展現星宇航空對於貨運市場長期穩健發展的高度信心。

受益於航網趨於綿密，轉機旅客穩健成長，隨著機隊及運能漸具規模，營運效益將逐漸顯現，使星宇航空在市場中持續保持高速成長動能，進一步強化競爭力，藉以提升市場佔有率並增加品牌價值。