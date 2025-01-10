中信金去年猛賺720億元、EPS 3.64元 法人估配息上看這數字

個股本來就會有波動，尤其又是景氣循環股，但這些老牌傳產偏偏滿足了部分投資需求：經營穩定，會發股息，「不會倒」的大公司，許多人的第一檔股票，或許就是參考了長輩建議而選擇的中鋼。

2025-01-10 08:23