中信金去年猛賺720億元、EPS 3.64元 法人估配息上看這數字
中信金控（2891）於10日公告2024年12月份自結盈餘，12月份單月稅後盈餘為37.02億元，累計全年合併稅後盈餘720.28億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.64元，同創歷史新猷。同時，金控旗下雙引擎中國信託商業銀行及台灣人壽累計全年稅後淨利亦分別創歷年最高及次高。
中信金公告後，14家上市金控全年獲利成績單全數出爐。法人預估中信金全年可望配息2.5元，倘若依殖利率5%推算，股價可上看50元。
中信金控表示，子公司中國信託銀行12月份稅後獲利43.64億元，累計全年稅後獲利494.24億元，較2023年同期成長20%，創歷年新高。2024年存放款動能穩健成長，財富管理因保險、基金及結構債銷售業績大幅增加，帶動相關手續費收入較2023年同期成長40%；信用卡業務則在海外消費需求強勁帶動下，手續費收入較2023年同期成長28%，加上衍生性金融商品操作及債券處分挹注，帶動整體營收較2023年成長。
子公司台灣人壽保險業務動能保持良好，惟12月投資處分較少，導致當月份稅後淨損4.38億元。累計全年稅後獲利214.74億元，較2023年大幅成長72%，主要來自處分股票及基金等之資本利得。
展望2025年，中信金控將維持銀行及保險雙核心的發展策略，密切關注國際經濟情勢與市場變化，積極創造價值，邁向新里程碑。
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