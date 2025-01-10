快訊

洛杉磯野火燒不停恐成新常態？科學家分析5大關鍵原因一次看

突當媽嚇壞！吳映潔親曝婚姻現況 證實和新成員「展開新生活」

整理包／換新鈔囉！時間、規定一次看 手機一掃速查最近提領據點

高端腸病毒疫苗進軍東協 股價跳空漲停、排隊買單破萬張

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
高端疫苗。圖／聯合報系資料照
高端疫苗。圖／聯合報系資料照

高端疫苗（6547）9日宣布，與法國醫藥公司Substipharm Biologics（S-Bio）簽署區域經銷合約，共同拓展腸病毒疫苗產品在東南亞市場。雙方已先針對「恩穩健腸病毒71型疫苗（ENVACGEN）」在越南的經銷合約完成議約簽署。高端疫苗10日股價開盤直接跳空漲停鎖死至44.85元，漲停排隊買單破萬張。

高端疫苗表示，恩穩健腸病毒71型疫苗（ENVACGEN）由高端疫苗所開發。在效力方面，在一項由台灣與越南執行的多國多中心第三期試驗中，施打疫苗組孩童皆無感染腸病毒71型，達到100%保護，並確認對於目前東南亞流行的EV-A71基因亞型能有效保護，也是目前唯一正式核准可從嬰幼兒2個月月齡開始施打的腸病毒疫苗。

Substipharm為1995年在法國設立的私人醫藥企業，為擁有超過90項產品，市場範圍遍及歐洲、美洲、東南亞等超過80個國家的跨區域型藥廠。子公司S-Bio專營疫苗與生物藥品的業務發展。

高端疫苗說明，雙方已先針對「恩穩健腸病毒71型疫苗（ENVACGEN）」在越南的經銷合約完成議約簽署，未來也將針對泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞和新加坡等市場開發持續協商，加速將高品質與安全的腸病毒71型疫苗導入東協市場。

高端疫苗表示，腸病毒71型（EV-A71）極易在嬰幼兒群體中出現群聚感染，經常流行於亞太地區，包含馬來西亞、台灣、中國大陸、泰國、越南、新加坡、印尼、菲律賓、澳洲、韓國、日本等地都曾爆發嚴重疫情。最近一波EV-A71大流行發生在越南，2023年越南統計超過18萬名兒童感染，並有31名兒童死亡。

腸病毒 高端疫苗

延伸閱讀

麻疹疫情升溫！民眾搶打疫苗 邱泰源喊話：流行範圍有限

搶打自費麻疹疫苗？ 南市衛生局：第一線醫護優先施打

本土麻疹延燒 高市衛生局：公費疫苗足夠供幼童及醫護接種

搶打麻疹 嘉市醫師公會：公費疫苗優先讓給醫護與長照員

相關新聞

高端腸病毒疫苗進軍東協 股價跳空漲停、排隊買單破萬張

高端疫苗（6547）9日宣布，與法國醫藥公司Substipharm Biologics（S-Bio）簽署區域經銷合約，共...

台股紅翻黑 金控股跌多於漲

金融股10日普遍下跌，其中國泰金（2882）12月受到兩大一次性原因影響，單月合併稅後虧損19.1億元，金控股中以國泰金...

中鋼（2002）股價見1字頭「不會倒」的股票卻套你最深？ 專家：不代表不會賠

個股本來就會有波動，尤其又是景氣循環股，但這些老牌傳產偏偏滿足了部分投資需求：經營穩定，會發股息，「不會倒」的大公司，許多人的第一檔股票，或許就是參考了長輩建議而選擇的中鋼。

金控去年純益創新高 富邦賺一股本、國泰獲利千億

上市金控2024年獲利創新高，超越2021年紀錄，至昨（9）日已公布獲利的13家金控，合計去年稅後純益達5,259億元，...

美東罷工警報解除 運價看跌 牽動貨櫃三雄元月營運

美東碼頭罷工警報解除，美國國際碼頭工人協會（ILA）和資方美國海事聯盟（USMX）歷經一番談判後，8日宣布達成為期六年的...

長榮、陽明、萬海上月營收靚

貨櫃三雄長榮、陽明及萬海昨（9）日公布2024年12月及全年營收再度寫下佳績。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。