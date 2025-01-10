高端腸病毒疫苗進軍東協 股價跳空漲停、排隊買單破萬張

高端疫苗（6547）9日宣布，與法國醫藥公司Substipharm Biologics（S-Bio）簽署區域經銷合約，共同拓展腸病毒疫苗產品在東南亞市場。雙方已先針對「恩穩健腸病毒71型疫苗（ENVACGEN）」在越南的經銷合約完成議約簽署。高端疫苗10日股價開盤直接跳空漲停鎖死至44.85元，漲停排隊買單破萬張。

高端疫苗表示，恩穩健腸病毒71型疫苗（ENVACGEN）由高端疫苗所開發。在效力方面，在一項由台灣與越南執行的多國多中心第三期試驗中，施打疫苗組孩童皆無感染腸病毒71型，達到100%保護，並確認對於目前東南亞流行的EV-A71基因亞型能有效保護，也是目前唯一正式核准可從嬰幼兒2個月月齡開始施打的腸病毒疫苗。

Substipharm為1995年在法國設立的私人醫藥企業，為擁有超過90項產品，市場範圍遍及歐洲、美洲、東南亞等超過80個國家的跨區域型藥廠。子公司S-Bio專營疫苗與生物藥品的業務發展。

高端疫苗說明，雙方已先針對「恩穩健腸病毒71型疫苗（ENVACGEN）」在越南的經銷合約完成議約簽署，未來也將針對泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞和新加坡等市場開發持續協商，加速將高品質與安全的腸病毒71型疫苗導入東協市場。

高端疫苗表示，腸病毒71型（EV-A71）極易在嬰幼兒群體中出現群聚感染，經常流行於亞太地區，包含馬來西亞、台灣、中國大陸、泰國、越南、新加坡、印尼、菲律賓、澳洲、韓國、日本等地都曾爆發嚴重疫情。最近一波EV-A71大流行發生在越南，2023年越南統計超過18萬名兒童感染，並有31名兒童死亡。