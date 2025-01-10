台股紅翻黑 金控股跌多於漲

台股10日盤中由紅翻黑，金融股普遍下跌，金融類股指數開低走低，盤中下跌逾1％，14檔金控股跌多於漲，跌幅在1％至4％不等，拖累大盤指數表現疲弱。

其中國泰金（2882）雖然12月獲利影響，盤中跌逾4％，不過1月因韓元升值，對旗下國壽的影響減輕，預料為一次性影響事件。中信金（2891）、凱基金（2883）跌幅約2%，元大金（2885）、富邦金（2881）下跌逾1%。

近期因美債殖利率曲線轉為正斜率，帶動壽險經常性收益率提升，法人指出，金控股2025年營運展望仍偏正向。大型本國投顧分析，美國準總統川普可能提出減稅及關稅政策造成財政赤字及通膨上揚，市場預期2025年降息幅度縮減至3.8%至3.9%，10年期美債率上揚至4.5%以上，意謂美債殖利率曲線將轉為正斜率，資金成本下降將有助金融業以短支長的養券收益上揚。

考量國泰人壽及富邦人壽再投資部位占投資資產各3%、6%，法人預期長率上揚有助提升壽險經常性收益率，且美台利差持續縮減至3%，帶動壽險經常性CS成本下降1%至3.2%。

金控股全面下跌，包括國泰、凱基、元大、中信金盤中都下跌約2%至4％不等，凱基金衝上成交量第一名，國泰金也爆量，擠進今日成交量第三名。