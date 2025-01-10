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遭小學生比「中指」家長毫無作為！外籍師痛心：在台教書30年從沒遇過

沛波營收／2024年突破93億元 年增近二成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

沛波鋼鐵（6248）2024年12月自結營收新台幣7.93億元，月增5.32%，較2023年同期增加8.5%；累計2024全年自結營收為新台幣93.13億元，年增19.01%，續創歷史新高。

沛波總經理黃霈櫻表示，2024年全年營收突破93.13億元，再創佳績，主要受惠於全台營建業對鋼筋需求的穩健支撐，以及鋼品買賣業績的持續挹注，推升整體營運表現。

黃霈櫻表示，儘管鋼市的整體走勢仍需觀察，但商辦、企業廠房擴建、政府公共建設及營建商持續推案等國內建築用鋼筋需求。隨著彰濱二廠已完工並投入生產，其新增產能效益逐步顯現，為公司未來營收增長注入新動能。展望2025年，沛波對未來營運前景保持樂觀，成長動能有望延續。

新台幣 營收

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